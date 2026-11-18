MOLEC 2026 El promedio de libros leídos este 2026 fue de 3.9, por debajo del 4.2 en 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este miércoles 18 de noviembre el Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, encuesta estadística que recopila información sobre los hábitos de lectura en mexicanos y mexicanas a partir de los doce años.

De acuerdo con los datos expuestos, el promedio anual de libros leídos en México este año se redujo en comparación a la estadística registrada en 2025, mientras que la población de 12 años y más que declaró haber leído algún libro durante los últimos 12 meses también tuvo un retroceso del 62.5 al 61.4%.

Módulo sobre Lectura 2026: ¿cuál es la estadística de libros leídos en México?

A pesar de que la encuesta mantuvo a los libros como el material más leído con 61.4 % entre la población mayor a 12 años y un promedio de 3.9 ejemplares leídos en el año a nivel nacional, los resultados de este 2026 sufren una ligera diferencia con el reporte de 2025, en el que se registró el 62.5% con 4.2 libros por persona.

De acuerdo con el INEGI, la condición lectora varió con la edad y la escolaridad. El porcentaje más alto se encontró en la población de 12 a 24 años, cuyo 88.3 % leyó materiales MOLEC; entre las personas de 60 años y más, la proporción disminuyó a 71.0 %.

En 2026, 78.6% de la población de 12 años y más fue lectora de materiales del Módulo sobre Lectura #MOLEC, tales como libros, artículos de revistas, periódicos, sección, columna o noticia del periódico, historietas, cómics, mangas, páginas de internet, foros o blogs. Los materiales más leídos fueron: ▪️ 61.4% libros ▪️ 42.0% páginas de internet, foros o blogs 📄Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/m0lN25opDW 📊 Explora el reporte de resultados: https://t.co/C0sb9VHdak — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 18, 2026

Por otra parte, según el nivel educativo, 93.2 % de quienes contaban con educación superior leyó estos materiales, frente a 67.4 % de la población con educación básica.

“En 2026, 64.9 millones de personas de 12 años y más leyeron libros. Las mujeres registraron una mayor participación que los hombres, con 64.1 % frente a 58.3%”, detalló el INEGI, añadiendo que el motivo principal —con 76.9%— para leer libros fue el simple gusto.

Dicha razón fue más frecuente entre las mujeres (80.9 %) que entre los hombres (71.8 %). Además, la proporción de lectura por gusto también aumentó con la edad este 2026: pasó de 65.0 % entre la población de 12 a 24 años a 87.3 % entre la de 60 años y más.

¿Cuál fue el material más leído en México este 2026 según el Módulo sobre Lectura del INEGI?

Los libros encabezan la estadística como el material de lectura más frecuente de México y, pese a la disminución de ejemplares leídos este 2026 en comparación al año anterior, la lectura en el país no necesariamente se ha reducido, sino que ha explorado otros materiales como foros de internet, cómics y mangas.

De acuerdo con el Módulo sobre Lectura 2026, las páginas de internet, foros o blogs se postularon como el segundo material más leído con 42.0%, seguido de las revistas, con 29.1 %; los periódicos, con 25.3 %, y las historietas, cómics o mangas, con 23.5 %.

La mitad de la población lectora (49.7 %), consideró que “comprendía la mayor parte de lo que leía”; 19.4 % señaló que “comprendía toda la lectura”; 19.6 %, la mitad, y 11.2 %, poca. Entre los detalles destacados de esta edición, el INEGI resaltó que la categoría de comprensión lectora en la mayor parte aumentó cinco puntos porcentuales respecto a 2025.

En el caso de la población masculina, el promedio de libros leídos disminuyó de 4.6 a 3.7 ejemplares durante el año, no obstante, este sector incrementó su tiempo de lectura en redes sociales. A nivel general, 8 de cada 10 personas lectoras de este formato realizaron diariamente dicha actividad.