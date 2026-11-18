Conferencia expresidentes del IFE/INE Los ex presidentes del IFE Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg, así como Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, y vía remota Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, ofrecieron conferencia de prensa tras los señalamientos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral FOTO:CUARTOSCURO (Galo Cañas Rodríguez)

Los expresidentes del INE e IFE rechazaron la posibilidad de que que la presidenta provisional Blanca Cruz se quede en el cargo hasta después de las elecciones del 2027 como se plantea y urgieron a la Cámara de Diputados arrancar y concretar el proceso de designación de la titular de la Presidencia del INE para contrarrestar la crisis por los actos de presunta corrupción de Guadalupe Taddei.

Los expresidentes del IFE y del INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdes incluso demandaron remodelar el consejo general del INE actual total ó al menos de manera parcial para recuperar la credibilidad del árbitro electoral de cara a las elecciones del 2027.

Los expresidentes del INE se pronunciaron porque se emita la convocatoria para elegir a la sucesora de Guadalupe Taddei y se elija un perfil por consenso de todas las fuerzas políticas.“Esa es la condición necesaria para que salga bien el proceso del 2027 pero no es suficiente pues se requiere recuperar la colegialidad” expresó el ex presidente del INE, Leonardo Valdés Zurita.

En un pronunciamiento leído por José Woldenberg advirtieron que la crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los mas altos directivos del INE y sus socios ha tocado al organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza.

“No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar recuperar y reconstituir esa credibilidad, condición básica de legitimidad de los comicios por venir, por eso queremos hacer un llamado al Poder Legislativo para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución”, leyó Woldenberg.

En este sentido, los exconsejeros presidentes del INE y del IFE pidieron reconfigurar el Consejo General del INE Y priorizar el diálogo para elegir a la nueva titular del Instituto. “El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada, por eso son necesarias una serie de medidas de consenso que incluyen una reconformación del propio Consejo General”, sostuvo.

“Hay varios consejeros que por dignidad deberían separarse del cargo”, advirtió Valdés Zurita El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde advirtió dejar el interinato de la consejera Blanca Yassahara Cruz García solo agravaría la crisis que ya vive el INE.

Dijo que el INE es recuperable y reparable pero para ello tiene que haber un nombramiento de una presidenta “Omitir la decisión, no querer designar, evitarlo para no meterse en más problemas simplemente va a prolongar este proceso de agonía, de crisis, de degradación”, sentenció