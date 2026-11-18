La recuperación de la capacidad de bombeo del sistema de Las Pintas permitirá reducir gradualmente los tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante diciembre, e incluso abrir la posibilidad de eliminarlos en algunas semanas, aseguró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

A su salida del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el mandatario explicó que, tras el cierre del antiguo sistema que conducía agua hacia la zona de Las Pintas, se perdieron alrededor de 2 mil 500 litros por segundo (L/s), equivalentes a cerca de 30 por ciento de la capacidad disponible para distribuir agua.

Para recuperar ese volumen, el Gobierno estatal realizó trabajos de limpieza en el canal de Las Pintas y en el canal de llamada del sistema de bombeo, además de pruebas de laboratorio para garantizar que el agua cumpliera con los parámetros de calidad antes de reincorporarla a la red.

Lemus detalló que el primer sistema de bombeo fue encendido hace ocho días y permitió recuperar 680 L/s, mientras que el segundo comenzó a operar este martes 17 de noviembre, con otros 680 L/s. El tercer sistema se prevé poner en funcionamiento entre el 2 y 3 de diciembre, lo que aportaría otros 680 L/s y permitiría alcanzar alrededor de 2 mil 100 L/s recuperados.

A este volumen se sumarán otros 300 L/s provenientes de la recuperación de la Planta Potabilizadora número 4, en Toluquilla, con lo que se estaría prácticamente en la capacidad de suministro que se tenía antes de la crisis.

«A partir del encendido de la tercera bomba vamos a disminuir ya los tandeos y la gente en las colonias, sobre todo de las zonas más altas de la Zona Metropolitana, las más alejadas de los sistemas de bombeo, ya van a empezar a sentir que cae agua en sus casas», señaló.

Vecinos constatan calidad del agua

Como parte de las acciones para informar sobre los avances, el gobernador señaló que el pasado martes 17 de noviembre, invitó a alrededor de 50 vecinos de colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá a visitar la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), en Miravalle, para que conocieran directamente las condiciones del agua que se está incorporando al sistema.

El objetivo fue que los habitantes comprobaran la calidad del líquido, luego de los reportes por olor y coloración que se presentaron en distintas zonas de la ciudad. De acuerdo con Lemus, esas quejas prácticamente se han eliminado.

Entre las colonias que comenzarán a notar una mejoría en el suministro mencionó Guadalupe y Ciudad Granja, en Zapopan; La Perla y Miravalle, en Guadalajara, así como San Pedro y San Pedrito, en Tlaquepaque. Explicó que algunas ya reciben agua desde el fin de semana pasado y otras comenzaron a tener mayor presión durante la mañana de este martes, mientras que las zonas más alejadas de los sistemas de bombeo tendrán una recuperación gradual.

El mandatario aclaró que el antiguo acueducto de Chapala ya se está utilizando parcialmente, pero todavía no se almacena agua en la presa Las Pintas, debido a que continúan los trabajos de limpieza y dragado. Precisó que la limpieza del canal de llamada concluyó al 100 por ciento, mientras que en la presa registra aproximadamente 60 por ciento de avance.

Inversión estatal y obras federales a largo plazo

Lemus hizo una distinción entre los trabajos que ya están permitiendo recuperar el suministro y las obras que corresponden a la Federación. Aseguró que la rehabilitación de los sistemas de bombeo, la limpieza de los canales y las acciones para mejorar la calidad y cantidad del agua se han realizado con inversión del Gobierno de Jalisco.

«Todo lo que vemos de la mejoría en la calidad del agua y la recuperación de los niveles es con las inversiones del Gobierno del Estado de Jalisco», sostuvo.

Explicó que la inversión federal comenzará a reflejarse en los próximos años, debido a que sus procesos de licitación son internacionales y los tiempos de construcción de las obras se estiman entre dos años y medio y tres años. Con ello, puntualizó que la recuperación que actualmente perciben los usuarios no debe confundirse con los resultados de los proyectos federales que todavía están por ejecutarse.

Entre las acciones estatales pendientes destacó la conclusión de los sistemas de colectores, prevista para el 15 de diciembre. Estas obras conducirán las aguas residuales de arroyos como El Edén y Arroyo Seco hacia la nueva planta de tratamiento de la zona de El Ahogado, mediante un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para evitar que esos contaminantes vuelvan a llegar a la presa y al canal de Las Pintas.

También mencionó el bypass de La Calera hacia la PP1, cuya conclusión está prevista para marzo, así como la nueva planta potabilizadora, que se espera terminar ese mismo mes y comenzar a operar en abril. En paralelo, la ampliación de la PP1 Miravalle forma parte de los proyectos de infraestructura estatal en proceso de contratación.

Todavía no termina la crisis

El Gobernador pidió no interpretar la recuperación de los niveles y la mejoría en la presión como el fin de la crisis, pues todavía quedan obras por concluir para garantizar el suministro y evitar que vuelvan a presentarse problemas de calidad.

«No quiere decir que la crisis de agua ha terminado, eso no quiere decir eso. Lo que queremos decir es que vamos en ruta para solucionar el problema del agua, pero queda todavía mucho trabajo por hacer», expresó.

La expectativa del Gobierno estatal es que el encendido del tercer sistema de bombeo, previsto para los primeros días de diciembre, permita reducir los tandeos y mejorar el servicio en las colonias que han enfrentado mayores dificultades para recibir agua.

El mandatario insistió en que la recuperación debe mantenerse acompañada de controles de calidad, pues el propósito no es únicamente incrementar los litros por segundo que llegan a los hogares, sino garantizar que el agua distribuida tenga condiciones adecuadas para su uso.