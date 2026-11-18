Sheinbaum reporta avances en negociación comercial tras reunión con Donald Trump

Una foto para los libros de texto: Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron un nuevo encuentro presencial… ahora en China, donde están congregados los líderes del planeta

La presidenta Sheinbaum detalló que sostuvo una reunión de aproximadamente 20 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios revisaron los avances de las negociaciones comerciales entre ambos países y acordaron mantener el diálogo en un próximo encuentro en Mar-a-Lago, Florida.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, realizada mediante una conexión virtual desde China, la mandataria calificó el encuentro como “muy bueno” y aseguró que las conversaciones bilaterales avanzan de manera positiva.

Avanzan negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos

Sheinbaum explicó que en la reunión participaron integrantes del gabinete estadounidense, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La presidenta señaló que durante el encuentro se informó a Trump sobre el estado de las conversaciones que el secretario de Economía de México mantiene con funcionarios estadounidenses, lo que refleja que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.

“Podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum y Trump pactan un nuevo encuentro en Mar-a-Lago

La mandataria indicó que ambos presidentes acordaron reunirse nuevamente durante el encuentro que se celebrará en Mar-a-Lago, Florida, en el marco de las actividades relacionadas con la próxima cumbre del G20.

Aunque evitó revelar detalles de los temas específicos que siguen en negociación, sostuvo que el diálogo entre ambas administraciones mantiene un rumbo favorable.

“Son buenas noticias y nada en particular que podamos decirles, pero sí de que vamos muy bien”, puntualizó.

El Gobierno de México continúa las conversaciones con Estados Unidos para fortalecer la relación comercial y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones.