cigarros ilegales Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que uno de cada cuatro cigarros comercializados en el país es ilegal, con pérdidas fiscales superiores a 23 mmdp anuales, por lo que llamó al gobierno de México, a incorporar en su diálogo con el gobierno de Corea del Sur la problemática del contrabando de cigarros coreanos KT&G, ante la creciente presencia de sus marcas en decomisos

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hizo un llamado al Gobierno de nuestro país a incorporar en su diálogo con Corea del Sur la grave problemática del creciente ingreso ilegal al mercado nacional de cigarrillos fabricados por Korea Tobacco & Ginseng (KT&G).

El director general del ONC, Francisco Rivas, aseveró que el mercado ilegal de cigarros fabricados por dicha compañía es un problema que pone en riesgo la salud de los mexicanos, representa un desafío para la seguridad y la integridad de las cadenas internacionales de suministro.

UNO DE CADA CUATRO CIGARROS ES ILEGAL

En materia fiscal, estableció que, con base en información recopilada por dicha organización, uno de cada cuatro cigarros comercializados en el país es ilegal, lo que representaría pérdidas fiscales superiores a 23 mil millones de pesos anuales.

A ello se suma el riesgo asociado con productos que se comercializan al margen de los controles regulatorios y sanitarios establecidos en México.

Ello, debido a que, en diversos operativos de decomiso, autoridades han identificado cargamentos de cigarros fabricados por KT&G presuntamente destinados al mercado ilícito, así como mecanismos para ocultar la naturaleza de algunos embarques mediante alteraciones en etiquetas o documentación comercial para declararlos como otras mercancías, entre ellas textiles o plásticos.

Ante ello, reiteró el llamado urgente a que las autoridades mexicanas trabajen con sus contrapartes surcoreanas para identificar los puntos de la cadena comercial donde se pierde la trazabilidad de los productos.

El ONC plantea aprovechar el diálogo bilateral entre los gobiernos de México y Corea del Sur para fortalecer la trazabilidad del tabaco y evitar su desvío a mercados ilegales que generan recursos para el crimen organizado.

Uno de los principales desafíos, dijo, está luego de la salida de los productos de su país de origen, cuando cargamentos comercializados inicialmente por canales legales pueden transitar por centros internacionales de comercio y reexportación, pueden cambiar de destino, propietario o documentación antes de ser desviados hacia canales ilegales.

Al respecto, resaltó que entre los puntos identificados en dichas rutas están: la Zona Libre de Colón, en Panamá, centros de tránsito en Belice y Aruba, desde donde los productos pueden ser desviados hacia circuitos de contrabando que abastecen distintos mercados del continente como Panamá, Colombia, Caribe, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y México.

En México, estos cigarros han sido identificados en rutas que incluyen los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, carga aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores terrestres en la frontera sur, particularmente en la zona límite con Belice.

El ONC, advirtió que el crecimiento de este mercado no puede analizarse de manera aislada de la actividad de organizaciones del crimen organizado cuyas actividades están relacionadas con el contrabando de tabaco en nuestro país.

Ante ello, resaltó que combatir el tema del comercio de cigarros de contrabando no debe ser sólo desde el tema aduanero o tributario, sino también como un asunto de seguridad y cooperación internacional.

De ahí la importancia de que México explore con Corea del Sur mecanismos que permitan mejorar el seguimiento de los productos de tabaco destinados a América Latina, identificar intermediarios y operaciones de reexportación de mayor riesgo e incrementar el intercambio de información entre autoridades.

También es necesario revisar los mecanismos de supervisión de las cadenas de distribución hacia la región, sobre todo en aquellos puntos donde existe mayor riesgo de desvío hacia canales ilícitos.

En este sentido, Francisco Rivas advirtió que fortalecer estos controles no solo contribuiría a proteger el comercio formal y la recaudación pública de los países de América Latina y Caribe, sino, además, reforzar la integridad de la cadena de suministro, los estándares de gobernanza y la confianza de los inversionistas.