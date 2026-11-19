Paola Guzmán Paola, agente de Trato Digno, en la Clínica de Mama en Tláhuac, confiesa que ha recibido 76 insignias de derechohabientes en reconocimiento a su trabajo, ella dice, que sólo hace lo que más le gusta: atender a la gente

Paola Guzmán Domínguez, hace cinco años ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y desde entonces se ha desempeñado como agente de Trato Digno, en la Clínica de Mama de Tláhuac, en donde ha tenido la satisfacción de sumar ya 76 insignias de derechohabientes, lo que habla de su buen desempeño.

Es importante mencionar que cada insignia es un comentario que derechohabientes inscriben de puño y letra, en el que agradecen al personal IMSS –en este caso a Paola-, y reconocen en buen trato y atención que les fue brindado.

En entrevista con Crónica, Paola comparte que la vida la llevó por diversos caminos, desde la abogacía y trabajar en los juzgados del Reclusorio Oriente en materia penal, después ser asistente de un diputado, más tarde laborar en un área de recursos humanos, trabajos que la ayudaron a tener facilidad de palabra, pero también a saber escuchar.

Paola es la única agente de Trato Digno en la Clínica de Mama en Tláhuac, en el turno matutino, y en donde la afluencia de derechohabientes no es menor, si se toma en cuenta que al día se realizan entre 100 y 120 mastografías, las cuales son interpretadas por 8 médicos radiólogos y 10 técnicos radiólogos quienes realizan las mastografías.

Trato digno A Paola, lo que más le gusta de su trabajo, es orientar y ayudar a las derechohabientes de la Clìnica de Mama

LA VIDA LE DIO UNA OPORTUNIDAD, CUANDO ELLA QUERIA DESCANSAR

Paola enfatiza que de todos sus trabajos, como agente de Trato Digno en el IMSS, es donde mejor ha logrado adaptase: “nunca imaginé llegar al IMSS”.

Esa oportunidad laboral se presentó cuando menos lo imaginaba Paola, ya que comenzaba un “tiempo sabático”, por lo saturada que se sentía, al tener dos trabajos, uno de lunes a viernes y otro los fines de semana.

“Quería tomarme un tiempo de descanso, pero en ese momento llegó la oportunidad de trabajar en el IMSS y no me pude resistir”.

UN TRABAJO DE ORIENTACIÓN Y CONVENCIMIENTO

Paola Guzmán señala que su trabajo en la Clínica de Mama consiste en ayudar y orientar a la derechohabiencia en gestionar una cita, orientación si llegan mal referidas “e incluso brindar apoyo emocional a las personas cuando no quieren realizarse su estudio de mastografía porque piensan que es muy doloroso, o que tienen miedo por el diagnóstico que les den los médicos.

“Nuestra labor es de convencimiento, generarles conciencia en la importancia de hacerse sus estudios, porque el cáncer de mama es silencioso, puede afectar a cualquier mujer sin importar su edad. Aquí hemos visto jovencitas de 18-19 años, que llegan ya con este problema, y eso es muy doloroso, ver a una mujer de cualquier edad con este tipo de cáncer”.

Para poder hacer frente a ese tipo de situaciones que se le presentan en el día a día, Paola resalta la capacitación que reciben los agentes de Trato Digno, también conocidos como Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), “hemos tomado cursos en línea sobre el autocuidado psicológico, dormir bien, desestresarnos, cuidar las emociones, y eso nos ayuda a fortalecernos emocionalmente para poder atender de manera más empática a nuestra derechohabiencia”.

Decálogo del trato digno El decálogo del trato digno, ayuda a los agentes a brindar una mejor atención a los derechohabientes

TRATO DIGNO, LA ACCIÓN 12, DE LOS COMPROMISOS DEL IMSS

La importancia de los agentes de Trato Digno, como Paola, es que se convierten en un importante eslabón entre el instituto y la derechohabiencia, al escuchar a las personas, identificar sus necesidades, proporcionar información clara, realizar gestiones ante las áreas correspondientes y dar seguimiento hasta obtener una respuesta.

A nivel nacional el IMSS cuenta con 2,098 agentes: 1,839 mujeres y 259 hombres, distribuidos en 1,098 módulos ubicados en 967 unidades médicas y administrativas del país.

Cabe enfatizar que parte del “Plan Integral del IMSS: 12 acciones en 120 días”, se fortalecerá la presencia de este personal en los servicios de Urgencias con la instalación de 48 nuevos módulos.

Este personal se distingue por su característico uniforme: chaleco, mascada y corbata guinda-, quienes por lo regular se encuentran muy cerca de carteles que muestran el “decálogo de Trato Digno” y un cartel con el mensaje: “Tu Agente de Trato Digno está para escucharte, atenderte y apoyarte. El trato digno es un derecho de todas y de todos”.

EL AUTOCUIDADO LO VINO A APRENDER EN SU TRABAJO

Paola Guzmán confiesa que el mayor impacto de su trabajo ha sido en sí misma: “tener más conciencia del cuidado a la salud, porque muchas veces es en lo que menos nos enfocamos. Mientras nuestro cuerpo no dé molestias nosotras seguimos la vida y olvidamos que hay que hacernos chequeos médicos, hacer ejercicio, tomar agua, porque en esta vida tan rápida que llevamos a veces ni siquiera nos da tiempo para darnos un minutito para nosotras mismas”.

De las 76 insignias que ha recibido Paola, comparte: “se siente muy grato que alguien reconozca nuestro desempeño, porque no lo veo como un trabajo, realmente me gusta mucho lo que hago y que alguien me diga: `gracias por su calidez, por su sonrisa, porque con sus buenos días, me hizo sentir que yo era importante´, eso es muy reconfortante.

Comparte lo afortunada que se siente, que los reconocimientos llegaron cuando en lo personal atravesaba por situaciones muy difíciles, “esos reconocimientos llegaron después de la tormenta”, confiesa, y sólo ella sabe lo que sufre su corazón, pero con la confianza de que volverá a salir el sol, y seguirá disfrutando de su trabajo y de la vida, al lado de su esposo, con quien está casada desde hace 11 años.