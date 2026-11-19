Desplazamientos por violencia en México Fotografía de archivo que muestra a familias víctimas de desplazamiento forzado en una protesta en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. (EFE)

La violencia que afecta a comunidades indígenas de Chiapas volvió a provocar el desplazamiento de familias que tuvieron que abandonar sus hogares para proteger su vida. En el municipio de Chenalhó, habitantes de la comunidad de Tzanembolom salieron de sus viviendas ante las amenazas que, según sus testimonios, recibieron de hombres armados presuntamente relacionados con el crimen organizado.

El caso ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas afectadas, entre ellas mujeres, niñas, niños y adultos mayores, quienes llegaron a la cabecera municipal en busca de protección y ayuda.

De acuerdo con reportes publicados entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026, alrededor de 12 familias, integradas por aproximadamente 32 personas, abandonaron sus casas y parcelas durante la noche del domingo 15 de noviembre. Los afectados llegaron a San Pedro Chenalhó después de recorrer cerca de 12 kilómetros y buscaron resguardo en instalaciones municipales.

¿Por qué huyeron las familias indígenas de Chenalhó?

Los habitantes de Tzanembolom señalaron que decidieron salir de su comunidad después de recibir amenazas e intimidaciones por parte de personas armadas. De acuerdo con las denuncias, las presiones estarían relacionadas con su negativa a colaborar con un grupo delictivo que opera en la región.

Algunos testimonios también refieren presuntas exigencias económicas para financiar la compra de municiones, así como restricciones a la movilidad de los habitantes.

La situación se agravó después del asesinato de Bartolo Pérez Gómez, ocurrido el 10 de noviembre. Su esposa, Catarina Gutiérrez, relató que había recibido amenazas luego de que su marido acudiera ante la Fiscalía de Justicia Indígena para denunciar la situación de violencia que enfrentaban.

En declaraciones recogidas por medios de comunicación, la mujer explicó que temía por su vida y la de sus nueve hijos, por lo que abandonar su hogar se convirtió en una medida para intentar mantenerse a salvo.

Las víctimas han señalado a hombres armados presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, estas acusaciones corresponden a los testimonios de los habitantes y no deben interpretarse como una responsabilidad judicialmente acreditada.

¿Dónde están los desplazados de Chenalhó y qué ayuda necesitan?

Después de abandonar sus viviendas, las familias encontraron refugio temporal en un salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Chenalhó.

El espacio, sin embargo, no reúne las condiciones necesarias para atender adecuadamente a todas las personas. Los desplazados han solicitado alimentos, agua, cobijas y un lugar seguro donde permanecer mientras se resuelve su situación.

De acuerdo con los reportes, algunas personas tuvieron que salir únicamente con las pertenencias que pudieron cargar. Mujeres, menores de edad y adultos mayores forman parte de este grupo que ahora depende de la ayuda externa para cubrir sus necesidades básicas.

Las familias también han pedido la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de las autoridades estatales, para que se investiguen las amenazas, se garantice su protección y puedan regresar a sus hogares sin poner en riesgo su integridad.