Quito participara en la Feria Internacional ITB Americas 2026

A través de un comunicado, Quito Turismo, informó que participará en la primera edición de la feria internacional ITB Americas 2026, que se celebra del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, México. Esta acción es parte de una estrategia para fortalecer su posicionamiento internacional y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización en mercados estratégicos.

La ITB Americas reúne a destinos turísticos, empresas, operadores, aerolíneas, establecimientos hoteleros y profesionales del sector procedentes de América y de diferentes regiones del mundo. Para Quito, este evento representa una oportunidad de fortalecer relaciones con socios comerciales internacionales, explorar oportunidades de negocio y presentar su oferta turística a una audiencia global.

Además de Quito Turismo, participan en el stand Link Experiences, Go Galapagos, Visiting Galapagos, Swissôtel Quito y Hotel Plaza Grande, empresas que representan distintos segmentos de la oferta turística ecuatoriana. Esto permite mostrar la diversidad de experiencias y servicios que ofrece Ecuador, así como promover sus productos turísticos y establecer contactos con operadores y profesionales internacionales.

La oferta turística que la capital ecuatoriana presenta en ITB Americas combina patrimonio cultural, gastronomía, naturaleza y experiencias al aire libre. Su Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, refleja la riqueza histórica y cultural de la ciudad.

A este legado se suma la cercanía de Quito a la Reserva de Biosfera del Chocó Andino y a los paisajes de los Andes, entornos que ofrecen numerosas oportunidades para el turismo de naturaleza y aventura.

Como parte de su oferta gastronómica, durante los tres días de la feria, Quito Turismo presentará una muestra a cargo de La Hueca con Sabor, restaurante especializado en cocina ecuatoriana con sede en México. De esta forma los asistentes y profesionales internacionales podrán experimentar un acercamiento a los sabores y preparaciones tradicionales del país.

La selección de sabores y especialidades incluyen: