Sheinbaum y primer ministro de Australia acuerdan fortalecer relación económica y comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones, que en 2026 celebrarán 60 años de relaciones diplomáticas.

Durante el encuentro, la mandataria reconoció a Australia como un socio estratégico de México en la región Asia-Pacífico y destacó las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México para incrementar la participación de empresas australianas en sectores como minería, agroindustria, infraestructura, energías limpias y tecnologías relacionadas con la transición energética.

En materia económica y energética, ambos representantes destacaron la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la compañía australiana Woodside Energy para el desarrollo del proyecto Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México.

Coincidieron en que este proyecto representa un ejemplo de inversión productiva, cooperación tecnológica e intercambio de conocimientos, elementos que consideraron fundamentales para continuar fortaleciendo la relación bilateral.

Asimismo, Sheinbaum y Albanese dialogaron sobre la importancia de ampliar la coordinación entre ambos países en espacios multilaterales como APEC, el G20 y MIKTA, con el propósito de impulsar objetivos comunes en materia de desarrollo económico y cooperación internacional.

Entre los acuerdos y temas abordados también destacaron la necesidad de promover una mayor integración económica en Asia-Pacífico, fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, impulsar la innovación y fomentar un crecimiento sostenible e incluyente.

El encuentro refrendó la voluntad de los gobiernos de México y Australia de profundizar sus relaciones de amistad y cooperación, sustentadas en intereses compartidos y una visión común de prosperidad, desarrollo sostenible e integración regional.