Sí al Desarme, Sí a la Paz (Presidencia)

El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido el intercambio de 14,157 armas de fuego por dinero en efectivo durante la actual administración, como parte de una estrategia para retirar estos artefactos de los hogares y prevenir accidentes, lesiones y hechos fatales, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia matutina de este 19 de noviembre, la funcionaria destacó que la iniciativa busca fomentar una cultura de paz mediante la entrega voluntaria y anónima de armas, sin que las personas tengan que proporcionar sus datos personales ni estén sujetas a investigaciones.

“Salvar vidas, de eso se trata este programa”, expresó Rodríguez, quien explicó que uno de sus principales objetivos es evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a armas que permanecen guardadas en cajones, clósets o cajas dentro de las viviendas.

La secretaria advirtió que tener estos artefactos en casa representa un riesgo, pues pueden ser utilizados accidentalmente o provocar situaciones de consecuencias fatales, incluso cuando sus propietarios desconocen que alguien más tiene acceso a ellos.

Como ejemplo de la dimensión del armamento recibido, detalló que entre los objetos entregados se encuentran 2,168 granadas, además de armas cortas y largas.

“Imagínense, 2,168 granadas que están en un hogar, en una caja, en un clóset, etcétera, y que de pronto esa casa estalla porque no había la información de que había un arma en casa”, señaló.

Entrega voluntaria y anónima

Rodríguez explicó que el procedimiento para participar es sencillo: las personas interesadas deben acudir a los módulos instalados en distintas entidades del país, donde pueden entregar sus armas sin proporcionar su identidad y recibir una compensación económica.

La funcionaria también destacó que el anonimato es una de las condiciones fundamentales para generar confianza entre la población y facilitar que las personas se acerquen a entregar estos objetos sin temor a ser detenidas.

En el caso de la Ciudad de México, indicó que existe un programa propio que instala módulos periódicamente en las inmediaciones de templos religiosos, principalmente católicos, debido a que son espacios concurridos por la población.

Aunque el programa es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y tiene antecedentes de varios años, Rodríguez explicó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se impulsó una mayor coordinación con las autoridades civiles para ampliar su alcance.

La secretaria reiteró el llamado a la población para participar en esta iniciativa, al señalar que retirar un arma de una vivienda puede evitar desde una lesión o una estancia hospitalaria hasta una tragedia familiar.