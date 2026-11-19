Cumbre en Shenzhen La presidenta Claudia Sheinbaum posa con el presidente chino, Xi Jinping y la primera dama china, Peng Liyuan, este miércoles en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum regresa este jueves a México (a tiempo para presidir el viernes 20 de noviembre el Desfile de la Revolución Mexicana) con varios frentes que siguen abiertos, aunque con avances: cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos que pase por la eliminación de los aranceles al acero y los automóviles, y llevar las relaciones con China «a un nivel superior», como le pidió Xi Jinping, con el objetivo de concretar nuevas inversiones chinas en suelo mexicano sin que entren en conflicto con la renovación del T-MEC.

Pese a la complejidad de lograr la cuadratura del círculo —mantener una relación comercial privilegiada con Estados Unidos, su principal socio económico, sin renunciar a las oportunidades de inversión, tecnología y comercio que ofrece China—, Sheinbaum regresa de Shenzhen con una nueva cita con Donald Trump, el 14 o 15 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del G20 en Miami.

20 minutos con Trump

Desde Shenzhen, la mandataria mexicana se conectó el miércoles de forma virtual a su conferencia de prensa en Palacio Nacional para explicar que sostuvo una «muy buena reunión» con Trump, que duró unos 20 minutos y se centró en las conversaciones que mantiene el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, con sus interlocutores estadounidenses para reducir los aranceles de la Sección 232, que afectan principalmente al acero, el aluminio y el sector automotriz, en paralelo a la revisión del T-MEC con Canadá y EU.

«Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que ha estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados», expresó la presidenta. Por su parte, Ebrard manifestó su confianza en conseguir reducciones antes de concluir el año.

En la reunión también participó el canciller mexicano, Roberto Velasco, mientras que la delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario de Comercio, Howard Lutnick; al representante comercial, Jamieson Greer, y al asesor presidencial Stephen Miller.

En la misma videoconferencia, la presidenta anunció que acordó volver a reunirse con Trump durante la próxima cumbre del G20 en Florida, por lo que tiene poco menos de un mes para hacer compatibles los dos objetivos marcados tras finalizar su viaje a China: por un lado, transmitir a Trump que México seguirá siendo un socio confiable de Norteamérica y que las inversiones chinas no servirán para eludir las reglas comerciales del T-MEC; por otro, reiterar a Xi el deseo de México de que lleguen inversiones chinas y se amplíe la cooperación industrial y tecnológica con la segunda potencia mundial, pero siempre que Pekín acepte las reglas y los compromisos de México con sus otros dos socios: EU y Canadá.

Sheinbaum no puede permitirse que Trump interprete la cooperación con China como una amenaza para la seguridad económica estadounidense. Pero tampoco puede permitir que la presión de Washington obligue a México a renunciar a inversiones y oportunidades tecnológicas que podrían contribuir a modernizar su industria.

Hacia una nueva era México-China

Tras la reunión que sostuvo con Xi, Sheinbaum habló de una «nueva era» y detalló que ambos abordaron proyectos de colaboración científica, académica y ambiental, además de oportunidades industriales y tecnológicas: algunas por concretar, pero otras ya en marcha.

«China está desarrollando parte de los trenes que se están desarrollando en México», señaló Sheinbaum al explicar algunos de los ámbitos en los que ambos gobiernos quieren continuar colaborando. También mencionó los minivehículos, la agricultura y los proyectos de salud, especialmente el interés mexicano por los hospitales inteligentes que China está desarrollando.

Posteriormente, Sheinbaum presentó el Plan México ante empresarios de la región Asia-Pacífico con el propósito de atraer inversiones productivas y convencer a las compañías internacionales de que el país ofrece oportunidades para establecer centros de producción y desarrollar cadenas de suministro. China puede contribuir a ese objetivo con capital, tecnología y experiencia industrial. Pero la relación tiene una dificultad evidente: el país asiático es, al mismo tiempo, uno de los grandes proveedores de México y un competidor de su industria manufacturera en el mercado estadounidense.

No se anunció un tratado de libre comercio entre México y China (que no está sobre la mesa, ya que sería incompatible con el T-MEC), ni un gran paquete de inversiones cerrado. Lo que se abrió fue una agenda de cooperación cuya concreción dependerá de las negociaciones posteriores y de que los proyectos sean compatibles con las obligaciones comerciales mexicanas. Se trata de una estrategia muy diferente a la seguida por el otro gran protagonista de la cumbre: el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Canadá va por libre

El movimiento más significativo de Shenzhen, más allá de los encuentros de Sheinbaum, fue el acercamiento entre Mark Carney y Xi Jinping. El primer ministro canadiense aprovechó su reunión bilateral del 17 de noviembre para ampliar el acuerdo comercial que ambos gobiernos habían alcanzado en enero y que supuso el comienzo de un deshielo en sus relaciones.

Carney llegó a China con una estrategia definida: diversificar los mercados canadienses y reducir la dependencia de Estados Unidos, precisamente cuando Trump utiliza los aranceles como instrumento de presión contra sus dos vecinos.

El resultado de las conversaciones fue un nuevo compromiso para reducir las barreras comerciales sobre productos canadienses por un valor aproximado de 400 millones de dólares canadienses. A cambio, Ottawa acordó prolongar durante dos años las exenciones arancelarias que permiten la entrada de determinados productos chinos de acero y aluminio, además de ampliar esas facilidades a otras 32 categorías de mercancías.

El acercamiento a Pekín se convierte así en una nueva fuente de fricción entre Ottawa y Washington, precisamente cuando los tres socios deben afrontar la revisión del T-MEC.

México y Canadá, dos caminos diferentes ante el mismo problema

La coincidencia de Sheinbaum y Carney en Shenzhen dejó una imagen reveladora del momento que atraviesa Norteamérica. Los dos países quieren conservar su relación comercial con Estados Unidos, pero también buscan alternativas ante la incertidumbre generada por Trump.

La diferencia está en la velocidad y la profundidad con las que están dispuestos a avanzar hacia China.

México ha optado por una estrategia de mayor prudencia. Su economía depende extraordinariamente del mercado estadounidense y su industria está integrada con la de su vecino del norte. Una ruptura comercial tendría consecuencias inmediatas para las exportaciones, el empleo y las inversiones.

Por eso, Sheinbaum necesita demostrar que el acercamiento a Pekín no supone un cambio de alineamiento económico ni una amenaza para el T-MEC.

Canadá, en cambio, está enviando una señal más contundente a Washington: tiene alternativas comerciales y está dispuesto a utilizarlas. La apertura a los vehículos eléctricos chinos y la ampliación de los acuerdos arancelarios con Pekín son una demostración de que Ottawa quiere recuperar margen de maniobra.

Pero eso no significa que Carney haya renunciado al mercado estadounidense. Canadá sigue dependiendo enormemente de sus exportaciones a EU y necesita preservar la integración industrial norteamericana.

De hecho, en su encuentro bilateral del 17 de noviembre, Sheinbaum y Carney reafirmaron su compromiso con la renovación del T-MEC y con el fortalecimiento de la relación económica entre sus países.