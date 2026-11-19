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El fenómeno del enganche de mexicanos para ir a la guerra en Rusia, a quienes prometen empleos sin riesgo de muerte, es un fenómeno que ya implica a medio millar de personas en países como Perú y Colombia. En México comienza a incrementarse, y por ahora se tienen detectados decenas de casos, pero al igual que en las naciones señaladas, el esquema de reclutamiento con engaños es complejo: hay personas operando en territorio nacional y enganchadores que se coordinan con ellos desde fuera de las fronteras para lograr el mayor número de “envíos” a Moscú. Cada cabeza enviada es dinero para los enganchadores, tal y como lo dice una de las operadoras, aparentemente cubana, que logró llevar al frente a un mexicano cuya ubicación hoy día no es conocida por su familia.

“Yo gano dinero contratando y trayéndolos para acá”, se oye decir a la reclutadora cubana en una grabación proporcionada a Crónica por la familia de quien ya fue enviado al frente ruso.

En el audio y ante las dudas del mexicano, la mujer le señala: “A ver, no, no, no; yo le explico, lo que usted va a hacer es de trabajador del sector de seguridad y vigilancia en territorio de la Federación Rusa, usted no va a tener nada que ver con la guerra”.

Al final, el joven implicado terminó, a partir del pasado sábado, en territorio ucraniano ocupado por el ejército ruso. Este método de reclutamiento engañoso fue motivo del informe que una comisión de investigadores independientes, auspiciada por la ONU, destacó como un asunto de trata, de una operación de captación de personas a escala global.

“En cuanto a los ciudadanos extranjeros reclutados, hombres de diferentes países han sido engañados y atraídos a la Federación de Rusia con falsas promesas de empleo”, se lee en el informe presentado el 26 de septiembre pasado. La operación es encabezada por “agentes de reclutamiento que operan en diferentes regiones geográficas que han anunciado empleos falsos, que ofrecen altos salarios y que han engañado a los reclutas sobre la verdadera naturaleza del trabajo”.

“La gran mayoría de los hombres reclutados en estas situaciones no tenían experiencia militar, la mayoría no entendía el idioma ruso y, por lo tanto, tampoco los términos de los contratos. La firma se obtuvo en un entorno marcado por una coacción significativa. Los reclutas expresaron conmoción e incredulidad cuando se dieron cuenta de que tenían que servir como soldados”, se lee en el informe.

Crónica ha obtenido información de la embajada de México en Rusia, donde se lee que, con corte en agosto pasado, había una veintena de casos de mexicanos en esta situación, es decir, que deseaban ser repatriados después de ser enganchados para trabajos que resultaron ser para el Ejército Ruso.

De acuerdo con el informe, los reclutados fueron asignados a tareas peligrosas en las líneas del frente en Ucrania.

Varios países, incluido México, han emitido alertas públicas advirtiendo a los ciudadanos sobre los peligros de dicho reclutamiento. La comisión indicó en su informe que incluso existen cartas de invitación para un grupo de 30 reclutas, con un documento de garantía que confirmaba el futuro empleo en la empresa y garantizaba que los trabajadores “no serán enviados a la zona de conflicto de la guerra Rusia-Ucrania para unirse al Ejército Ruso y participar en la operación especial en Ucrania”. De este grupo, 17 hombres murieron, engañados, en el frente de guerra.

Esta operación de enganche con engaños ha sido documentada en República Dominicana, Colombia y Perú. México no fue incluido en el orbe latinoamericano, pero Crónica ha podido constatar que los anuncios para mexicanos y la participación de personas en territorio nacional para concretar los enganches están muy activos en estos momentos.

La llegada a Rusia se da con vuelos indirectos que utilizan enlaces en Baréin, Brasil, Etiopía, Francia, Kenia, México, Marruecos, Omán, Panamá, España o los Emiratos Árabes Unidos. La pesca de reclutas se estaría dando con esquemas similares en Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Camerún, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Honduras, India, Kenia, Nigeria, Perú, Filipinas, Uganda, Yemen, entre otras naciones.

“La evidencia recopilada lleva a la comisión a concluir que las autoridades rusas, en cooperación con agentes de reclutamiento, han traficado personas de diversas regiones geográficas con el fin de enlistarlas en sus fuerzas armadas, en el contexto de la invasión a gran escala contra Ucrania, en violación del derecho internacional y de los derechos humanos”, se señala en el documento presentado por la comisión independiente.

La conclusión y recomendaciones apuntarían a que quienes son enganchados así para trabajar para el Ejército Ruso están bajo un esquema de trata de personas, en el que son mantenidos no por el salario, sino mediante el engaño y la amenaza.

Por lo pronto, otro mexicano que ha enfermado al llegar a Rusia, y es continuamente apaleado por mandos militares al no cumplir con lo que se le ordena, fue notificado este miércoles de que tiene 10 días para comprobar que está enfermo o partirá al frente de guerra .