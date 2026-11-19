Suman 4 mil kilómetros de caminos artesanales construidos

Durante la conferencia mañanera, encabezada por la secretaría de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dieron a conocer los avances del programa Caminos Artesanales, que tiene presencia en las comunidades indígenas. Desde diciembre de 2018, se han construido ya 578, con una longitud acumulada de 4 mil kilómetros en 17 estados del país, lo que equivale a la distancia entre Los Ángeles, California y Tapachula, Chiapas, según lo describió el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino.

Además destacó que este organismo trabaja en la elaboración de veinte planes de justicia para pueblos indígenas.

Con el objetivo de brindar más información sobre las inversiones y proyecciones de este programa, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva aseveró que para este sexenio se construirán 4 mil 550 kilómetros más con una inversión de 32 mil millones de pesos en 18 estados del país.

Como parte de este programa, en 2025 se construyeron 135 caminos artesanales, que corresponden a una longitud de 368 kilómetros y que requirieron una inversión de dos mil 600 millones de pesos. Apuntó que para 2026 se pretenden concluir 389 caminos con una longitud de 900 kilómetros y una inversión de seis mil millones de pesos.

Finalmente, el funcionario recordó que el programa inició en diciembre de 2018, a la par que la anterior administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la comunidad de Analco, en la sierra norte de Oaxaca. El programa se ha fortalecido y ha logrado avanzar hasta llevar beneficio a 18 estados.

Es importante señalar que aunque el gobierno es el encargado de cubrir el total de los gastos, así como de aportar materiales y maquinaria para la elaboración de los caminos, son las comunidades indígenas quienes, mediante asambleas, deciden donde requieren que lleven a cabo los trabajos según sus necesidades y beneficios.