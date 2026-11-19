Nancy Nápoles Habitantes del municipio de Tenancingo han solicitado la destitución del cargo por presuntos actos de corrupción.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó la expulsión definitiva de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, y canceló de manera permanente su afiliación al partido. La resolución dada a conocer este 18 de de noviembre de 2026 también la separa de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en la entidad, cargo que ocupaba desde 2022.

¿Cómo fue el autosecuestro de la alcaldesa Nancy Nápoles?

Los hechos se remontan al 31 de mayo de 2026. Ese día, Nancy Nápoles denunció haber sido privada de la libertad cerca de su domicilio en Tenancingo. Según su versión inicial, personas armadas la obligaron a subir a un vehículo y le entregaron un celular para exigir un rescate de 40 millones de pesos a sus familiares, señalando que el dinero podía salir de las arcas municipales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigó el caso y concluyó que se trató de una simulación. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el plan habría sido fraguado desde febrero de 2026 por la propia alcaldesa, su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, con el objetivo de justificar un presunto faltante de recursos públicos por el mismo monto en la administración municipal. Otras personas habrían sido reclutadas para ejecutar el montaje a cambio de dinero.

La FGJEM detuvo a varios involucrados y ejerció acción penal por el delito de simulación de secuestro. El 9 de julio de 2026, un juez de control vinculó a proceso a Nancy Nápoles. La funcionaria enfrenta el procedimiento penal en libertad, con una suspensión condicional del proceso por seis meses. Ella ha negado consistentemente las acusaciones y ha calificado el caso de “persecución política”.

Morena expulsa a Nancy Nápoles tras su autosecuestro

Poco después de que la Fiscalía hiciera públicas las imputaciones, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó formalmente a la CNHJ el inicio de un procedimiento sancionador ordinario.

El 18 de junio de 2026, el órgano partidista abrió el expediente, suspendió cautelarmente los derechos partidarios de Nápoles y la separó provisionalmente de sus funciones en el Consejo Estatal.

El procedimiento se fundamentó en posibles violaciones al artículo 53 de los estatutos del partido, que sanciona conductas vinculadas a corrupción y desvío de recursos, así como en los principios éticos de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Según los acuerdos de la CNHJ, el 25 de agosto se programó una audiencia estatutaria a la que Nápoles no compareció. El 22 de septiembre se declaró concluida la etapa de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución. Cinco meses después del inicio del procedimiento, la Comisión resolvió la expulsión definitiva y la cancelación permanente de su registro como militante.⁠

La expulsión se produce en medio de creciente presión social. Habitantes de Tenancingo, organizados en el Colectivo Tenancingo, se han manifestado frente al Congreso del Estado de México para exigir la destitución de la alcaldesa y una investigación a fondo sobre irregularidades en el manejo de recursos municipales.

¿Destituirán a Nancy Nápoles como alcaldesa de Tenancingo?

La CNHJ sancionó en el mismo paquete a otras funcionarias de Chiapas por acusaciones distintas. El caso de Tenancingo sigue abierto tanto en la vía penal como en posibles revisiones administrativas.

La decisión no implica, de momento, su destitución automática del Ayuntamiento, pues se trata de un cargo de elección popular. Nápoles mantiene el derecho de impugnar la sanción ante los tribunales electorales correspondientes.