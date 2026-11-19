Cumbre en Shenzhen La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa en Shenzhen, al término de la cumbre de la APEC (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

La cooperación entre México y China “no va a afectar” a la relación del país con Estados Unidos, aseguró este jueves la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su viaje de regreso de China.

“La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración”, explicó la presidenta en rueda de prensa al término de su viaje a Shenzhen, donde se reunió con el anfitrión de la cumbre de la APEC, el presidente chino Xi Jinping, y brevemente con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien agendó un nuevo encuentro en Miami dentro de un mes, en el marco de la cumbre del G20.

La presidenta descartó un acuerdo de libre comercio con China, en medio de las tensiones comerciales por la decisión de México de aplicar incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene este tipo de tratados, entre ellos China.

“Ya tenemos una relación comercial muy grande (con China), entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos”, apuntó.

Firma de varios memorandos

Sheinbaum destacó la firma de varios memorandos de entendimiento entre México y China en áreas como medioambiente, energía, ciencia, investigación y turismo, así como el impulso de la cooperación en materia sanitaria.

“En este sentido, es una nueva era, una era de cooperación que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China, y también China poder conocer lo que estamos haciendo en México”, agregó.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el asunto principal de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y descartado que el acercamiento a China pudiera perjudicar las negociaciones comerciales de México con Washington.