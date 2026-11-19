Segob advierte posible negocio de tráfico de personas detrás de algunas caravanas migrantes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que detrás de algunas caravanas migrantes se han identificado posibles esquemas de negocio relacionados con el tráfico de personas, en los que presuntamente participan líderes que incluso serían propietarios de líneas de autobuses.

Durante sus declaraciones, la funcionaria señaló que algunas de estas movilizaciones cuentan con estructuras de organización en las que se ha detectado la participación de personas que podrían aprovechar la necesidad de los migrantes para obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas.

“A veces, algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen incluso que son dueños de líneas de autobuses”, expuso.

Aunque aclaró que en ese momento no contaba con información específica sobre las organizaciones involucradas, sostuvo que las autoridades han identificado lo que podría representar un negocio ilegal que opera bajo distintas fachadas.

Rodríguez reiteró que la política migratoria de México se mantiene bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, al tiempo que destacó la cooperación con Estados Unidos y los países de Centroamérica para atender el fenómeno migratorio.

Explicó que esta colaboración responde a un principio de responsabilidad compartida entre las naciones involucradas y no a una obligación impuesta a México.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno federal mantendrá las acciones para combatir el tráfico de personas y advirtió que quienes sean identificados como responsables de este delito serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La secretaria indicó que el gabinete de seguridad mantiene vigilancia permanente sobre estos casos para evitar que las redes dedicadas al tráfico de personas operen con impunidad.

“México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que cuando las autoridades identifican a integrantes o responsables de bandas dedicadas al tráfico de personas, se actúa en consecuencia, como parte de las acciones para combatir estas actividades ilícitas y garantizar una atención migratoria con respeto a los derechos humanos.