UNAM se consolida como la universidad más sustentable de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó como la institución de educación superior más sustentable del país y la segunda mejor evaluada de América Latina, únicamente por detrás de la Universidade de São Paulo, de acuerdo con los resultados del ranking internacional de sostenibilidad.

Este resultado refleja no solo el avance de la universidad en la clasificación, sino también una mejora en las calificaciones de las tres categorías que integran la metodología de evaluación, particularmente en rubros como Educación Ambiental y Buen Gobierno.

Al respecto, Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, destacó que uno de los factores que han contribuido a este desempeño es la incorporación y actualización de asignaturas relacionadas con la sustentabilidad en los planes de estudio de licenciatura y posgrado.

Detalló que una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los distintos programas de licenciatura de la institución.

Asimismo, señaló que el impulso a la investigación interdisciplinaria y la integración de criterios de sostenibilidad en las funciones académicas, la gestión institucional y la vida comunitaria han sido fundamentales para fortalecer los resultados.

En este sentido, destacó la implementación de la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad de la UNAM, puesta en marcha desde 2024, cuyos efectos se reflejan en los avances registrados durante 2025 y 2026.

En el ámbito nacional, de las 21 instituciones de educación superior mexicanas incluidas en el ranking, la UNAM ocupa el primer lugar, seguida del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que se ubicaron en las posiciones 259 y 775 a nivel mundial, respectivamente.

La universidad también reportó avances en la conservación de áreas naturales dentro de sus distintos campus, así como en el aprovechamiento más eficiente del agua.

Con estos resultados, la máxima casa de estudios se consolida como un referente nacional y regional en materia de sostenibilidad, al tiempo que obtiene reconocimiento internacional por las acciones emprendidas en favor de la responsabilidad social, la gobernanza ética y el cuidado del medio ambiente.

La institución atribuyó estos logros al trabajo conjunto de su comunidad académica y estudiantil, en un contexto internacional donde las universidades enfrentan mayores exigencias en materia de sostenibilidad y gestión ambiental.