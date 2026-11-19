Golpe a los Mayos La captura de seis presuntos integrantes de una célula ligada a Los Mayos en Mocorito incluyó a “El Pagador”, señalado como líder del grupo, y a “El Chendo”, quien había sido detenido en 2025 y posteriormente obtuvo su libertad por una suspensión provisional. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvieron a seis personas durante un operativo realizado en el poblado Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre los detenidos se encuentra Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado por las autoridades como líder de una célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada al grupo de Los Mayos.

¿Quiénes fueron detenidos en el operativo en Mocorito?

Además de Irvin Eduardo “N”, las autoridades capturaron a Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como presunto jefe operativo y logístico de esa organización; José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

García Harfuch recordó que “El Chendo” y José Antonio “N” ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa. Ambos fueron vinculados a proceso, pero posteriormente recuperaron su libertad tras el cumplimiento de una suspensión provisional. Este jueves fueron aprehendidos nuevamente.

¿Qué aseguraron las autoridades?

Durante el operativo fueron asegurados:

Tres armas largas.

Cargadores y cartuchos.

Aproximadamente medio kilogramo de cristal.

Ocho kilogramos de cocaína.

Quince radios de comunicación.

Delitos que las autoridades atribuyen al grupo

De acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC, las autoridades vinculan a las Fuerzas Especiales Avendaño con laboratorios clandestinos en Chiapas.

Asimismo, señalaron que al grupo se le atribuyen diversas investigaciones relacionadas con el homicidio de 19 personas en La Concordia, el ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, alias “El Tata”, así como el caso de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

En otra investigación, Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por el delito de secuestro.

Harfuch destaca coordinación del Gabinete de Seguridad

Tras informar sobre el operativo, Omar García Harfuch afirmó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en el estado de Sinaloa.