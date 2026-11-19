Kristalina Georgieva y Claudia Sheinbaum

El desempeño reciente de la economía mexicana, sus perspectivas de inversión y los planes para fortalecer la seguridad energética fueron algunos de los temas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en Shenzhen, China.

En el último día de actividades del encuentro, la mandataria sostuvo una reunión bilateral con la representante del organismo financiero internacional, quien destacó los fundamentos económicos de México y reconoció los avances y proyectos planteados por el gobierno federal.

A través de sus redes sociales, Georgieva calificó como positivo el encuentro y señaló que también conversaron sobre las estrategias de digitalización y adopción de inteligencia artificial (IA), así como sobre las condiciones para impulsar nuevas inversiones.

“Encantada de conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmar la asociación de larga data del FMI con México. Valoré nuestro intercambio sobre los sólidos fundamentos económicos de México, los planes para inversión y seguridad energética, y la estrategia para la digitalización y adopción de IA”, publicó.

Por su parte, Sheinbaum describió la conversación como una reunión productiva, en la que estuvo acompañada por integrantes de su equipo.

Wonderful to meet President @Claudiashein and reaffirm the IMF’s longstanding partnership with 🇲🇽. I valued our exchange on Mexico’s sound economic fundamentals, plans for investment and energy security, and strategy for digitalization and AI adoption. https://t.co/Mroy1WeaDl — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 19, 2026

Buscan ampliar cooperación con Singapur y Australia

La agenda bilateral de la mandataria mexicana también incluyó encuentros con los primeros ministros de Singapur, Lawrence Wong, y Australia, Anthony Albanese, con quienes abordó oportunidades de inversión y cooperación tecnológica, económica y energética.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante la reunión con Wong ambas delegaciones coincidieron en la importancia de fortalecer la conectividad económica y ampliar la participación de empresas singapurenses en México, particularmente mediante las oportunidades que ofrece el Plan México.

También conversaron sobre la posibilidad de incrementar la colaboración en transformación digital, inteligencia artificial y modernización de la gestión pública, además de compartir experiencias en materia de conservación de ecosistemas marinos y sostenibilidad.

En el encuentro con Albanese, Sheinbaum dialogó sobre el fortalecimiento de la relación entre México y Australia, que este año cumple seis décadas, así como sobre las oportunidades para ampliar los vínculos entre ambos países.