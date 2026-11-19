Rosa Icela Rodríguez reconoce como legítimas las manifestaciones de madres buscadoras

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció como legítimas las manifestaciones encabezadas por colectivos de madres buscadoras y aseguró que el Gobierno federal mantiene la disposición de atender sus demandas mediante el diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades.

Al referirse a la protesta de un grupo de familiares de personas desaparecidas que mantiene ocupada una oficina de gobierno como parte de sus movilizaciones, sostuvo que el derecho a manifestarse debe respetarse, al tratarse de una garantía constitucional. No obstante, consideró que el diálogo es la mejor vía para avanzar en la solución de sus exigencias.

“Las manifestaciones son legítimas. Nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional, pero creemos que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharlos”, expresó.

Rodríguez indicó que tanto la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han mantenido contacto directo con la organización inconforme, a través de sus respectivos titulares, quienes han atendido personalmente a sus integrantes.

En ese sentido, evitó emitir una valoración sobre el desempeño de ambas funcionarias y señaló que corresponde a las propias personas manifestantes evaluar la atención que han recibido por parte de las instituciones.

La secretaria también reconoció que es comprensible la exigencia de las familias por encontrar a sus seres queridos y obtener justicia, por lo que subrayó que las autoridades tienen la obligación de escuchar y atender sus planteamientos, así como de garantizar que los casos no queden impunes.

Insistió en que la comunicación debe darse entre ambas partes, con apertura para escuchar las propuestas y avanzar en acuerdos que permitan atender las problemáticas de los colectivos.

Por otra parte, Rosa Icela Rodríguez aseguró que las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas se mantienen de manera permanente y afirmó que representan una de las principales prioridades de la dependencia.

Adelantó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, dará a conocer información sobre los avances registrados en esta materia.

“Todos los días se localizan personas, todos los días estamos sobre el tema de la búsqueda y localización de personas. No aflojamos, es lo que más ocupa nuestro tiempo”, sostuvo.

Finalmente, invitó a los medios de comunicación a conocer las actividades del centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, con el propósito de informar a la población sobre el trabajo que realizan los equipos encargados de estas tareas, los cuales, aseguró, operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.