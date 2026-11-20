El Departamento de Seguridad Nacional acusó que los cuadricópteros vigilan los movimientos de los agentes fronterizos para aventajarles en el trasiego de drogas

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, reveló que distintas agencias de seguridad de Estados Unidos han detectado más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en la frontera con México durante 2026. La declaración tuvo lugar durante una comparecencia del funcionario ante la Cámara de Representantes de ese país.

El funcionario republicano explicó que las organizaciones criminales utilizan estos dispositivos para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad e intentar introducir drogas a territorio estadunidense, lo mismo que para guiar el tránsito de migrantes irregulares y de los conocidos como ‘coyotes’.

Mullin también advirtió sobre el uso de drones armados en México, tanto contra autoridades como en enfrentamientos entre grupos criminales, elementos tecnológicos cuyo uso ya es masivo y muta conforme nuevos agregados, como la fibra óptica y otras adecuaciones, son exportadas desde los campos de batalla en Oriente Próximo y en Europa.

“Dentro de México, se han utilizado drones armados contra las autoridades mexicanas y contra cárteles rivales. Es probable que los avances en la tecnología de drones —incluidas cámaras mejoradas, mayores tiempos de vuelo, funciones antiinterferencias y mayores capacidades de carga útil— aumenten el interés de las organizaciones criminales transnacionales”, señaló.

En su informe, el trumpista sostuvo que los grupos criminales continúan modificando sus estrategias para mantener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Entre sus métodos mencionó la alternancia de rutas y zonas de transporte a través de países de América Latina y el Caribe. Senderos intermitentes en función de dónde las autoridades focalizan los operativos de intercepción.

El funcionario llamó la atención sobre la disminución de las incautaciones de fentanilo en la frontera común entre Estados Unidos y México. De acuerdo con sus datos, el volumen de droga decomisada por peso cayó casi a la mitad en 2026, en comparación con 2024. Explicó que esa reducción también estaría relacionada con un cambio en la presentación de la droga transportada por las organizaciones criminales, que habrían pasado de movilizar tabletas terminadas a trasladar fentanilo en polvo.

“Si bien las incautaciones de fentanilo por peso en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron casi a la mitad en 2026 en comparación con 2024, esta métrica refleja en parte un cambio táctico de las organizaciones criminales, que pasaron de tabletas terminadas a polvo”, precisó.

Finalmente, Mullin agregó que el fentanilo en polvo tiene mayor potencia y rendimiento por kilogramo que las dosis transportadas en tabletas. Por ello, consideró que los decomisos de esta presentación tienen relevancia por la cantidad de dosis potencialmente letales que se retiran de circulación.