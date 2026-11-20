FONACOT y CONCANACO firman convenio para ampliar créditos a trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) firmaron un convenio de colaboración para promover la afiliación de empresas del sector comercial al organismo y ampliar las opciones de financiamiento para las personas trabajadoras.

La firma se realizó durante la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, en Tijuana, Baja California, donde la directora general de FONACOT, Wendolyne Retana Alarcón, explicó que el acuerdo permitirá acercar los servicios del Instituto a más centros de trabajo y facilitar que sus empleados puedan acceder a créditos formales, seguros y responsables.

La funcionaria recordó que la afiliación de las empresas es gratuita y puede realizarse en línea, sin necesidad de intermediarios. Además, destacó que este procedimiento está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y permite que las personas empleadas ejerzan su derecho a solicitar financiamiento mediante el organismo.

Concanaco agrupa a más de cinco millones de empresas

Retana Alarcón reconoció la disposición de la confederación empresarial, encabezada por Octavio de la Torre de Stéffano, para trabajar de manera coordinada y ampliar la presencia de FONACOT en los centros laborales del país.

Destacó que CONCANACO SERVYTUR cuenta con 258 cámaras empresariales y representa a más de cinco millones de empresas y negocios distribuidos en las 32 entidades, una estructura que permitirá extender la difusión de los servicios del Instituto y acercarlos a un mayor número de familias.

Como parte del convenio, ambas instituciones instalarán mesas de trabajo con representantes regionales, distribuirán materiales informativos en las sedes de las cámaras empresariales y organizarán pláticas de educación financiera para trabajadores.

Estas actividades también buscarán promover el uso responsable del crédito, prevenir el sobreendeudamiento y brindar información que permita a las personas proteger su patrimonio al momento de contratar un financiamiento.

Fonacot alcanza cifra histórica de centros de trabajo afiliados

El acuerdo se concretó en un periodo de crecimiento para el Instituto. Entre enero y octubre de 2026, FONACOT incorporó a 34 mil 147 nuevas empresas, mientras que al cierre de ese último mes alcanzó un acumulado de 439 mil 31 centros de trabajo afiliados en todo el territorio nacional.

Con esta cifra, el organismo reportó un registro histórico de empresas incorporadas, lo que representa una mayor cobertura para que las personas trabajadoras formales puedan acceder a sus opciones de crédito.

Actualmente, el Instituto ofrece el Crédito en Efectivo, dirigido a trabajadores que buscan financiamiento con tasas competitivas, así como el Crédito Mujer Efectivo, que cuenta con una tasa preferencial desde 8.90 por ciento para las trabajadoras.

En ambas modalidades se puede obtener un monto de hasta cuatro meses de sueldo, que se deposita directamente en la cuenta bancaria de la persona solicitante. Los plazos para cubrir el financiamiento van de seis a 30 meses.