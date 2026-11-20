Sheinbaum advierte que fracasarán intentos por deslegitimar elecciones de 2027





La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que quienes busquen desacreditar los resultados de las elecciones de 2027 volverán a fracasar, pues, aseguró, sus adversarios políticos pretenden sembrar dudas sobre la legitimidad de los próximos comicios ante la posibilidad de una nueva derrota electoral.

Durante el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, realizado este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria acusó a grupos opositores de intentar debilitar el proyecto de la Cuarta Transformación mediante campañas de desinformación, movilizaciones que calificó de falsas y llamados a la violencia.

“Que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027, porque esa es su nueva farsa, al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, afirmó.

Sostuvo que durante los dos años de su administración sus adversarios han recurrido a distintas estrategias para revertir la voluntad expresada en las urnas, pero aseguró que ninguna ha tenido éxito.

Entre ellas mencionó campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para difundir, según dijo, mentiras y calumnias; los llamados a la violencia registrados hace un año; así como movilizaciones juveniles que consideró falsas.

También rechazó los señalamientos de que su gobierno protege a la delincuencia y acusó a sus opositores de buscar la intervención de gobiernos extranjeros en los asuntos internos del país.

“Fracasaron con la calumnia deliberada de que este gobierno protege a la delincuencia; fracasaron al buscar la injerencia extranjera”, expresó antes de advertir sobre los intentos de desacreditar el proceso electoral de 2027.

Reivindica lucha contra fraudes electorales

La presidenta vinculó su defensa de los próximos comicios con la trayectoria política del movimiento que encabeza y recordó que sus integrantes, sostuvo, surgieron de la lucha contra los fraudes electorales.

“La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó a quienes actualmente denuncian una supuesta falta de libertades, al señalar que durante los gobiernos anteriores mantuvieron privilegios y respaldaron prácticas que, desde su perspectiva, limitaron la competencia democrática.

También acusó a antiguos grupos de poder de haber intervenido en los órganos electorales, repartido cargos mediante cuotas y guardado silencio ante la compra del voto.

Las elecciones de 2027 serán intermedias y contemplarán la renovación de 500 diputaciones federales, además de 19 mil 609 cargos locales.

Sheinbaum aseguró que su gobierno garantizará el respeto al sufragio y que no permitirá que intereses políticos o externos se impongan sobre la decisión ciudadana.