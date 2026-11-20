Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal (Camila Ayala Benabib)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que será la mayoría de su grupo parlamentario la que determine el próximo miércoles si se emite la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) o si se espera a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el recurso promovido por el PAN.

El legislador explicó que el tema será discutido en una reunión con los integrantes de su bancada, quienes tendrán que definir la ruta a seguir ante la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales presentada por Acción Nacional, con la que busca que la Cámara de Diputados publique de inmediato la convocatoria.

“Eso lo va a definir la mayoría. La mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos”, expresó.

Monreal reconoció que dentro de Morena existen posturas que consideran necesario esperar el pronunciamiento de los magistrados electorales antes de continuar con el procedimiento. Sin embargo, sostuvo que la mesa de negociación con la oposición debe permanecer abierta, pese a las diferencias sobre los tiempos para iniciar la selección de la nueva titular del organismo electoral.

“Siempre hay que mantener la mesa abierta, pero, obviamente, el que hayan interpuesto el recurso dentro de mi grupo parlamentario hay quien sostiene que debe de esperarse la resolución”, señaló.

Monreal ofrece diálogo al PAN pese a disputa por la convocatoria

El líder parlamentario también manifestó su disposición para mantener una relación de entendimiento con el coordinador panista, Elías Lixa, y con el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, luego de que la bancada de Acción Nacional recurriera al Tribunal Electoral para exigir que se emita la convocatoria.

Monreal aseguró que la decisión del PAN de acudir a las instancias jurisdiccionales forma parte de sus derechos y afirmó que no representa un obstáculo para continuar las conversaciones entre ambas fuerzas políticas.

“Yo tengo respeto por Elías Lixa y por el presidente del PAN, (Jorge) Romero. Y por supuesto que aquí está siempre mi mano extendida”, sostuvo.

Añadió que buscará conservar una relación de respeto, tolerancia y concordia con los legisladores de oposición durante el tiempo que resta de la actual legislatura, al considerar que la Cámara de Diputados debe mantener la capacidad de construir acuerdos.

No obstante, evitó confirmar si la disposición al diálogo permitiría adelantar la publicación de la convocatoria antes de que el TEPJF resuelva la impugnación panista. Insistió en que todavía no existe una determinación y que el asunto dependerá de las conversaciones y de la decisión que tome su bancada.

“Eso significa seguir dialogando. No lo sé todavía, pero evidentemente vamos a esperar el resultado del Tribunal”, respondió.

Monreal rechaza intervención de cámaras empresariales en la selección

Por otra parte, el coordinador de Morena reveló que a la Cámara de Diputados han llegado solicitudes de cabilderos y representantes de organizaciones económicas y cámaras empresariales interesados en participar en el proceso para designar a la próxima presidenta del INE.

Durante una clase impartida a estudiantes del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), transmitida a través de redes sociales, el legislador relató que ha rechazado esas peticiones al considerar que dichos organismos no tienen facultades legales para intervenir en el procedimiento de selección.

Monreal explicó que algunos representantes han manifestado su intención de involucrarse en la decisión, pero les ha respondido que la legislación electoral no contempla la participación de organizaciones empresariales en ese proceso.

“Yo ya tengo solicitudes de cabilderos de organizaciones económicas, de cámaras empresariales para participar en la designación del INE y yo lo que les digo es que no es tu facultad ni tu función”, comentó ante los estudiantes.

El legislador sostuvo que negar esas solicitudes no significa mantener una postura de cerrazón, sino respetar las atribuciones y los límites establecidos en la legislación para la designación de la nueva titular del organismo electoral.

Por ahora, la definición sobre la convocatoria permanece en manos de la mayoría de Morena en San Lázaro, que el próximo miércoles discutirá si continúa con el procedimiento o aguarda el fallo del Tribunal Electoral sobre la demanda presentada por el PAN.