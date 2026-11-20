Wendy Chávez. Wendy Chávez Reynosa, estudiante de la Prepa 4 de la UNAM, permanece desaparecida desde el 12 de noviembre. (Redes sociales)

La desaparición de Wendy Chávez Reynosa, estudiante de 16 años de la Prepa 4, mantiene en alerta a sus familiares y a la comunidad estudiantil, pues no han existido avances en la investigación de su paradero.

Ahora, a ocho días de su desaparición, familiares y compañeros de la joven exigen a las autoridades capitalinas agilizar las investigaciones, además de solicitar a la UNAM las grabaciones de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la adolescente fue vista por última vez cuando salió del plantel educativo, ubicado en la colonia Observatorio de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Boletín de búsqueda de Wendy Chávez. (redes sociales)

¿Ya localizaron a Wendy Chávez, estudiante de la Prepa 4 de la UNAM?

Hasta la tarde de este viernes, Wendy Chávez Reynosa continúa reportada como desaparecida, sin que las autoridades capitalinas o sus familiares hayan anunciado públicamente su localización.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX emitió una ficha de búsqueda identificada con el folio 20261113-001, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda difundió una alerta nacional para ampliar los esfuerzos de localización.

¿Qué pasó con Wendy Chávez el día de su desaparición?

De acuerdo con las declaraciones de Yareli Reynosa, madre de Wendy, la adolescente acudió a clases a la Escuela Nacional Preparatoria 4 durante la mañana del jueves 12 de noviembre. La mujer explicó que su hija salió de las instalaciones universitarias aproximadamente a las 11:13 horas, momento que habría quedado registrado por las cámaras de seguridad del plantel. Posteriormente, las cámaras del C5 captaron el momento en que la adolescente caminó alrededor de tres calles detrás de la preparatoria, antes de que se perdiera su rastro.

Uno de los elementos que ha generado inquietud entre sus familiares es el paradero del teléfono celular de Wendy, debido a que, según el testimonio de su madre, el dispositivo permaneció dentro de la escuela hasta aproximadamente las 22:00 horas. La familia aseguró que el teléfono fue recuperado por una persona cercana a uno de los compañeros de la estudiante y posteriormente entregado sin batería.

Familiares de Wendy Chávez denuncian falta de avances en las investigaciones

Durante la noche del jueves 19 de noviembre, familiares y compañeros de Wendy Chávez acudieron a las instalaciones de la Prepa 4 para exigir a los directivos mayores avances en las acciones para localizarla.

La madre de la adolescente solicitó a las autoridades universitarias facilitar las grabaciones de las cámaras de seguridad, al considerar que podrían proporcionar información relevante sobre los últimos movimientos de su hija.

Los familiares también señalaron presuntas omisiones por parte de la Fiscalía, debido a que consideran insuficientes los avances de la investigación durante los ocho días transcurridos desde la desaparición.