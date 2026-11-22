Chiapas ofrece empleos temporales a migrantes en Tapachula

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar los aranceles a México si no se detiene el avance de las caravanas migrantes, el Gobierno de Chiapas puso en marcha ofertas laborales temporales en Tapachula para que las personas en movilidad permanezcan en territorio mexicano y desistan de continuar su recorrido hacia la frontera estadounidense.

La propuesta ha encontrado aceptación entre algunos integrantes de la caravana que se encuentra en ese municipio, quienes consideran que incorporarse a las actividades laborales representa una oportunidad para obtener ingresos, acceder a un refugio y evitar los riesgos de recorrer los casi 3 mil kilómetros que separan Tapachula de la frontera norte.

Uno de ellos es Kelvin Dávila, migrante hondureño que anteriormente trabajaba en la construcción y quien explicó que decidió considerar la alternativa por el apoyo económico y humanitario que ofrece, además de la posibilidad de no tener que continuar caminando hasta Monterrey.

“Es por el trabajo humanitario, por el albergue y el pago. Además, con esto nos evitamos seguir caminando hasta Monterrey”, relató, al señalar que el grupo con el que viaja no es suficientemente numeroso para continuar el trayecto con las condiciones necesarias.

Dávila también reconoció las dificultades que implica avanzar por las carreteras mexicanas, particularmente por los puntos de revisión que deben atravesar durante el recorrido. Aunque aseguró que su intención es permanecer y trabajar en México, otros integrantes de la caravana mantienen sus planes de continuar hacia el norte.

Tapachula busca proteger a mujeres y niños

El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explicó que el programa tiene como prioridad brindar protección a las familias migrantes, especialmente a mujeres y menores de edad, quienes enfrentan mayores riesgos durante los desplazamientos por carretera.

El funcionario señaló que los apoyos están disponibles independientemente de la situación migratoria de los beneficiarios y buscan ofrecer alternativas para que no tengan que continuar su recorrido en las caravanas.

“Queremos ofrecerles beneficios para que no continúen caminando en las caravanas y, sobre todo, para evitar que sigan avanzando niños y niñas”, indicó.

Las actividades contempladas consisten en labores de recuperación de espacios públicos y trabajos comunitarios, con jornadas de cinco horas diarias de lunes a viernes. De esta manera, las personas migrantes podrán incorporarse temporalmente a estas tareas mientras reciben el respaldo de las autoridades estatales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Chiapas, los participantes recibirán un apoyo económico semanal y podrán obtener una condición de estancia temporal mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), siempre que permanezcan dentro del programa.

La iniciativa también contempla la atención de los trámites que las personas interesadas puedan realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), como parte de las alternativas para quienes buscan permanecer en el país.

Migrantes dividen opiniones

Aunque algunos integrantes ya aceptaron las oportunidades laborales, la propuesta no ha convencido a todas las personas que forman parte del contingente. Mientras unos consideran que trabajar en Tapachula les permitirá evitar los peligros del camino, otros desconfían de las condiciones ofrecidas y mantienen su intención de reanudar la marcha.

Óscar Hernández, también migrante, consideró que incorporarse al programa podría representar una oportunidad para evitar los problemas que enfrentan durante el trayecto, aunque expresó dudas sobre el cumplimiento de los ofrecimientos de las autoridades.

“La mayoría va a trabajar aquí, suena bien y ojalá sea verdad, porque algunos nos están diciendo que nos van a mandar para abajo (hacia Centroamérica)”, advirtió.

Entre quienes rechazan permanecer en Chiapas se mantiene la intención de continuar el recorrido el lunes a las 17:00 horas, tiempo local, por lo que la caravana conserva distintas posturas frente a la alternativa laboral.

Amenazas arancelarias de Trump

La oferta de empleos en Tapachula ocurre en medio de las advertencias de Donald Trump sobre la política migratoria mexicana. El mandatario estadounidense amenazó con duplicar los aranceles impuestos a México si el Gobierno no consigue detener las caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense.

Su postura se endureció después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Además, Trump designó a Stephen Miller, impulsor de las políticas migratorias restrictivas estadounidenses, como su nuevo jefe de Gabinete.

(Con información de EFE)