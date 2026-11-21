Reclutado con engaños Salvador Hernández Téllez salió de Tlaxcala tras aceptar una oferta de trabajo en Rusia; su familia asegura que terminó incorporado al Ejército ruso y pide ayuda para traerlo de regreso a México. (Especial)

Consultada por Crónica, la Embajada de Rusia en México ha señalado que no posee información ni tiene atribuciones en torno al reclutamiento mediante engaños de jóvenes mexicanos, de familias vulnerables, para ser enviados al frente de la guerra contra Ucrania.

Dos casos están sobre la mesa en estos momentos, porque es muy probable que ambos muchachos (26 años) hayan llegado ya a la zona de combate. El primero, de Tlaxcala, ha sido ampliamente difundido. Salvador se enganchó con la promesa de pagos de miles de dólares y fue hasta que llegó a Rusia cuando se enteró que en lugar de ser guardia de seguridad para empresas privadas, le iban a dar de alta en el Ejército ruso. Un militar de apellido Korzhavin es quien firmó el contrato por parte del Ejército de la Federación de Rusia en el mismo aeropuerto. Salvador no lee ruso, no lo entiende y nadie le tradujo lo que decía el papel, que era un voluntario para servicio militar.

Ubicación

En el frente, el voluntario forzado ha perdido toda posibilidad de entrar en contacto con su familia. Eso pasó el pasado 12 de noviembre, de acuerdo con los datos que tiene la familia, y saben que su contrato establece que pasó por Ivánovo (probablemente un día después de que aterrizó en Moscú, cuando su vuelo desde México salió el 28 de octubre).

Así, su primera escala fue llegar a la base militar en el norte de Moscú, desde donde lo enviaron fast track a la base de reclutas extranjeros de Nóvaya Usman antes del día 12 (el de la última comunicación que tuvo con su familia por mensajes vía celular). Es probable que haya sido enviado en dirección de Kursk ese mismo día 12.

El segundo caso, también en el centro de nuestro país, empieza a ser preocupante. El muchacho está enfermo y eso lo ha colocado en situación de ser maltratado físicamente por sus mandos militares. La víctima claramente les dijo, en cuando pisó el aeropuerto de Moscú, que no era soldado, pero el resultado fue similar al del primer mexicano: firmó sin entender nada y fue enviado a una base militar. La comunicación con él se perdió el pasado 19 de noviembre, lo que implica que probablemente ya fue enviado al frente.

📍 Lilia Téllez, madre de Salvador Hernández Téllez, de 26 años, relata que su hijo encontró en redes una oferta como guardia en una fábrica de Rusia, por la que le ofrecieron 3 millones de pesos. Según su testimonio, los reclutadores cubrieron los gastos de documentación y traslado desde México hasta Estambul. 🌎 La última comunicación con Salvador fue hace ocho días, cuando les informó que se dirigía a Ucrania. Desde entonces, su familia ha buscado apoyo a través de la embajada mexicana y asesoría para conseguir su regreso. #Tlaxcala #Rusia #Ucrania — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 19, 2026

Crónica consultó con la embajada Rusa en México sobre esta red de reclutamientos engañosos que en Sudamérica ya son un escándalo y que empiezan a darse en nuestro país.

La embajada rusa, respondió:

“En respuesta a su consulta, podemos confirmar que en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia prestan servicio ciudadanos extranjeros, incluidos mexicanos, que firman contratos personales con el Ministerio de Defensa de Rusia, en plena conformidad con la legislación rusa vigente.

Por supuesto, entendemos las preocupaciones de las familias afectadas y compartimos su inquietud por el destino de sus seres queridos, pero la Embajada no se dedica al reclutamiento y no dispone de información al respecto. Las cuestiones relacionadas con la localización de ciudadanos extranjeros deben dirigirse a las autoridades rusas competentes a través de las autoridades competentes mexicanas y la Embajada de México en Moscú“.

Atentamente, Agregado de prensa de la Embajada de Rusia en México

Kirill Sumin