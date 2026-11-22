Iglesia Católica México (Mario Jasso)

La iglesia católica mexicana conmemoró este domingo el inicio de la Guerra Cristera, que se desarrolló entre 1926 y 1929, y aprovechó el centenario de este episodio histórico para llamar a defender la libertad de conciencia y de religión, al recordar que expresar públicamente la fe no siempre ha sido posible sin enfrentar restricciones o temor.

A través de su editorial semanal Desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que actividades que actualmente parecen cotidianas, como salir de casa para acudir a una parroquia, hace un siglo representaban una posibilidad que millones de mexicanos perdieron debido a las disposiciones establecidas por la llamada Ley Calles.

La institución religiosa sostuvo que recordar este periodo permite reconocer las dificultades que enfrentaron quienes buscaron mantener sus creencias y prácticas religiosas en medio de las restricciones gubernamentales. También destacó que la libertad religiosa no debe limitarse al ingreso a los templos, sino que debe permitir a las personas expresar sus convicciones en distintos espacios de la sociedad.

Resistencia de las familias

Al recuperar la memoria de la Guerra Cristera, la Iglesia reconoció especialmente a las mujeres que mantuvieron la transmisión de la fe entre sus hijos, así como a las familias que se organizaron para conservar las actividades religiosas en sus comunidades y continuar reuniéndose para rezar.

La Arquidiócesis destacó que el recuerdo de quienes defendieron sus convicciones representa una responsabilidad para las generaciones actuales, particularmente para garantizar que ninguna persona sea excluida o discriminada por sus creencias.

En ese sentido, señaló que las experiencias de quienes vivieron aquel conflicto deben servir para defender el derecho de todas las personas a manifestar su religión sin enfrentar obstáculos por hacerlo.

La Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado entre grupos católicos y fuerzas del Gobierno mexicano, originado por las políticas anticlericales impulsadas durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. De acuerdo con estimaciones de historiadores, el conflicto dejó alrededor de 250 mil personas muertas.

La libertad religiosa

La Iglesia también recordó que el artículo 24 de la Constitución mexicana establece el derecho a la libertad de conciencia y de religión, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercerlo.

La institución subrayó que este derecho comprende distintas formas de expresión, desde asistir a ceremonias religiosas hasta transmitir las creencias a los hijos, manifestarlas públicamente y participar en la vida del país de acuerdo con las propias convicciones.

Por ello, consideró que el centenario de la resistencia cristera debe representar una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger estas libertades y evitar que las diferencias religiosas se conviertan en motivos de discriminación.

Año Jubilar

Como parte de las actividades por los 100 años de la resistencia cristera, este 22 de noviembre comenzará un Año Jubilar que se extenderá hasta el 21 de noviembre de 2027.

Durante ese periodo, los fieles podrán peregrinar a los templos designados para obtener la indulgencia plenaria, como parte de las conmemoraciones religiosas relacionadas con este episodio de la historia mexicana.

En la Arquidiócesis de México, los recintos contemplados incluyen la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y las tres parroquias de Cristo Rey ubicadas en Tacubaya, Portales y Janitzio.

También forman parte de los templos designados los dos recintos de la Sagrada Familia, en las colonias Roma Norte y Barranca Seca; la Rectoría de Cristo Rey y Santa Beatriz de Silva, así como la Rectoría Cristo Rey, en Lomas del Capulín.