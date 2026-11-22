Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 13 de agosto? (Imagen hecha con IA)

Este domingo 22 de noviembre los movimientos telúricos se hicieron presentes nuevamente en el territorio mexicano. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se reportaron diversos temblores en distintas regiones del país.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó movimientos telúricos en entidades como Oaxaca y Baja California, entre ellos dos sismos que alcanzaron magnitudes de 4.3 y 4.0.

¿De cuánto fue el sismo de hoy en México?

De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional, estos fueron algunos de los movimientos telúricos más relevantes de este domingo:

Salina Cruz, Oaxaca: sismo de magnitud 4.3, registrado a las 04:06:56 horas, con epicentro a 19 kilómetros al sureste de esta localidad y una profundidad aproximada de 21.1 kilómetros.

sismo de magnitud 4.3, registrado a las 04:06:56 horas, con epicentro a 19 kilómetros al sureste de esta localidad y una profundidad aproximada de 21.1 kilómetros. San Felipe, Baja California: movimiento de magnitud 4.0, ocurrido a las 04:36:13 horas, a 102 kilómetros al sureste de la localidad y con una profundidad de 14.9 kilómetros.

movimiento de magnitud 4.0, ocurrido a las 04:36:13 horas, a 102 kilómetros al sureste de la localidad y con una profundidad de 14.9 kilómetros. Crucecita, Oaxaca: sismo de magnitud 4.0, registrado a las 07:48:40 horas, a 37 kilómetros al sureste de esta población y con una profundidad de 8.4 kilómetros.

¿Se reportaron daños por los sismos de hoy?

Hasta el este momento no se ha reportado información confirmada sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con los movimientos telúricos mencionados.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de distintas placas tectónicas.

En el territorio nacional convergen las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. Sus movimientos, choques y desplazamientos generan acumulación y liberación de energía en la corteza terrestre, lo que provoca sismos.

Una de las zonas con mayor actividad se encuentra en el litoral del Pacífico, particularmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, los movimientos también pueden registrarse en otras regiones del país.

La frecuencia de los sismos no significa necesariamente que todos sean peligrosos. Su impacto depende de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo y las construcciones.

¿Qué hacer si tiembla?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el sismo: aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y zonas de riesgo; si estás en un edificio, ubícate en una zona segura.

Si estás en la calle: procura alejarte de postes, cables, fachadas y estructuras que puedan desprenderse.

Después del movimiento: revisa posibles daños en el inmueble, evita utilizar elevadores si hay afectaciones y mantente atento a información oficial.

Si se activa la alerta sísmica: sigue las indicaciones de evacuación y los protocolos establecidos en tu vivienda, escuela o centro de trabajo.

También es recomendable contar con una mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y establecer un punto de reunión familiar.