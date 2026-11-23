Venta de lotes de Fonatur en Baja California Sur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó la Licitación Pública de Lotes No. FONATUR-LP-DC-004-2026, con la que puso a disposición de inversionistas diversos terrenos de su propiedad ubicados en Loreto, Baja California Sur, mediante un procedimiento dirigido a personas físicas y morales interesadas en adquirir estos bienes.

A través de esta convocatoria, el organismo busca promover la inversión y contribuir al crecimiento económico de la región, al tiempo que establece un mecanismo para comercializar parte de su reserva territorial bajo condiciones de transparencia, desarrollo ordenado y certeza jurídica.

Las personas interesadas podrán consultar las bases de participación y los detalles de la convocatoria en el portal oficial de Fonatur, en el apartado de comercialización: fonatur.gob.mx También estará disponible el Catálogo de Bienes, donde se especifican la ubicación, superficie aproximada, precio de salida y características de cada uno de los predios incluidos en el procedimiento.

Calendario para venta de terrenos

El calendario de la licitación establece que la convocatoria y sus bases fueron publicadas el 23 de noviembre de 2026. Los documentos podrán obtenerse hasta el 7 de diciembre, antes de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El prerregistro y la revisión de documentos se realizarán en dos periodos: del 24 al 27 de noviembre y del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Para este trámite, los interesados podrán acudir a las oficinas centrales de Fonatur, ubicadas en Tecoyotitla número 100, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde la atención será de 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

También se habilitará la atención en las oficinas regionales de Loreto, Baja California Sur, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, como parte de las actividades previas a la presentación de propuestas.

Dentro de las etapas contempladas, el organismo programó visitas a los bienes para los días 26 de noviembre y 3 de diciembre, mientras que la junta de aclaraciones se llevará a cabo el 7 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, en la sede regional de Loreto.

Recepción de ofertas y fallos

La etapa final de la licitación se desarrollará el 8 de diciembre de 2026 en Loreto. Ese día, el registro de participantes estará abierto de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo con el horario local.

Posteriormente, entre las 11:15 y las 14:30 horas, se realizará la recepción y apertura de ofertas, así como la asignación correspondiente. El fallo se dará a conocer ese mismo día, una vez concluida la apertura de sobres.

Fonatur busca atraer capital privado hacia los terrenos disponibles en Baja California Sur y favorecer el desarrollo económico regional, mediante la comercialización de sus bienes bajo un esquema de participación pública y reglas previamente establecidas.