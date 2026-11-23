El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusa que la independencia del INE se desmoronó con la llegada de Morena (Graciela López Herrera)

Frente a los desacuerdos para elegir a la presidenta del INE, la dirigencia nacional del PRI acusó que México no merece un árbitro arrodillado frente al poder ni una fachada democrática que sirva para legitimar una “autocracia electoral” por lo cual se requiere refundar ese órgano electoral.

El dirigente nacional del PRI aseveró que frente a la putrefacción institucional del INE, la ruta clara e inaplazable es una profunda refundación de ese órgano electoral.

Luego se ratificar que la descomposición del árbitro electoral lleva el sello de Morena, advirtió que recuperar la independencia del órgano electoral es un imperativo nacional y urgente para rescatar el Estado de derecho y garantizar que el rumbo de la nación lo decida única y exclusivamente la voluntad libre de la ciudadanía.

Advirtió que hoy tenemos una institución gravemente descompuesta, atrapada en una crisis de confianza y credibilidad producto del escándalo de corrupción protagonizado por su expresidenta, Guadalupe Taddei, su entorno familiar y un grupo de funcionarios del INE que, al mismo tiempo, fungían como contratistas de la institución.

Por ello consideró urgente sacudirse la injerencia facciosa, blindar la autonomía técnica de sus decisiones y reinstaurar los principios fundamentales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad bajo los cuales fue concebido originalmente el INE.

Al hablar en torno a la necesidad de refundar el INE como un imperativo nacional, el senador y dirigente nacional del tricolor expuso que el sistema electoral mexicano y su árbitro autónomo son una conquista ciudadana construida, impulsada y respaldada por el PRI y las fuerzas políticas que creyeron en la transición democrática.

Recordó que, desde la creación del IFE en 1990, y su emancipación total del Ejecutivo en 1996, cada reforma política respondió a la exigencia de ofrecer legalidad en la contienda y garantizar un piso parejo. Pero hoy, agregó, “esa arquitectura institucional que costó décadas consolidar sufre una embestida sistemática, calculada y ruin desde el gobierno de Morena”.

Moreno aseveró que el estándar de independencia del organismo electoral se desmoronó con la irrupción de Morena en el Congreso de la Unión.

Destacó que Morena emprendió una estrategia deliberada de estrangulamiento institucional, con recortes presupuestales punitivos para mermar su operación, acoso a los perfiles profesionales de carrera y la imposición de cuotas y cuates en áreas estratégicas, con el objetivo de cooptarlo para convertir al órgano electoral en una oficialía de partes del régimen más cínico y corrupto de la historia de México.