tomógrafo imss Como parte de la estrategia nacional 12 acciones en 120 puesta en marcha en el IMSS, el Hospital General de Zona No. 1A, contará por primera vez con un tomógrafo propio para realizar estudios especializados en cardiología, oncología y otras áreas médicas, lo que fortalecerá diagnósticos

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1-A “Dr. Antonio de Mucha Macías” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inicia una nueva etapa en la atención médica que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica y realizar estudios especializados en beneficio de la población derechohabiente.

Lo anterior, debido a que como parte de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, se llevó a cabo la instalación de su primer tomógrafo de 256 cortes, tecnología de alta gama, por lo que personal médico ya recibe capacitación para iniciar su operación.

Al respecto, la doctora Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, explicó que con la incorporación del equipo representa un avance significativo para esta unidad hospitalaria, con más de 50 años de servicio, al disponer de infraestructura que contribuirá a obtener diagnósticos más precisos y oportunos, particularmente en padecimientos cardiovasculares y oncológicos.

Del nuevo equipo, enfatizó que es un tomógrafo Revolution CT 256, de General Electric HealthCare, con tecnología para realizar estudios de alta especialidad tanto en pacientes adultos como pediátricos, además de contar con herramientas que facilitan su actualización y adaptación a las necesidades de los servicios médicos.

A su vez, la titular del IMSS en la Ciudad de México Sur, doctora Karla Guadalupe López López, destacó la adquisición del nuevo equipo, como parte de las 12 acciones en 120 días, permitirá modernizar el equipamiento hospitalario, fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención a los derechohabientes.

Dicha tecnología, abundó, ampliará las herramientas de diagnóstico de la unidad y brindar al personal médico información especializada para la valoración de pacientes y la definición de tratamientos.

Como parte de su puesta en marcha, el personal recibe capacitación para garantizar el adecuado funcionamiento del tomógrafo, cuya entrada en operación está prevista para este viernes, cuando comenzará la recepción de pacientes para la realización de estudios.

El nuevo equipamiento también permitirá fortalecer la capacidad resolutiva del hospital, al incorporar tecnología especializada a sus procesos de atención y contribuir a una mayor oportunidad en la toma de decisiones clínicas.