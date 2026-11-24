CCH Azcapotzalco Esta noche, autoridades del CCH plantel Azcapotzalco informaron de la suspensión de clases, lo que resta de la prensente semana, a partir de mañana miércoles 25 de noviembre, por un brote de varicela

A las 10 de la noche de este martes, autoridades educativas del CCH plantel Azcapotzalco, informaron a la comunidad estudiantil que suspenderá clases presenciales a partir de mañana miércoles 25 de noviembre, “ante la detección de un brote de varicela en dicho plantel”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la dirección del plantel, encabezado por Martha Patricia López Abundio, señaló que la suspensión de clases es “como medida preventiva ante la detección de un brote de varicela”.

La medida fue adoptada, se explica en el comunicado, por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

Ante la indicación que durante los próximos tres días las clases (en los dos turnos), los alumnos comenzaron a recibir el comunicado en formato PDF, por la plataforma de teams, que es prácticamente obligatorio que todos los alumnos tengan descargado en sus teléfonos celulares, ya que es el canal de comunicación con muchos maestros.

Las autoridades del CCH Azcapotzalco indicaron que “el regreso a las actividades presenciales está previsto para el lunes 30 de noviembre.

Es importante mencionar que ante la sospecha de un brote de varicela tres días hábiles de clases, más dos del fin de semana, ya que el ciclo completo del virus en una comunidad escolar requiere varias semanas de vigilancia, debido a que el periodo de incubación es de 10 a 21 días, de tal suerte, que aquellos estudiantes que se contagiaron en el plantel, tardarán de dos a tres semanas en desarrollar síntomas.

“Esta medida –se añadió-, permitirá evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar oportunamente posibles nuevos casos y adoptar las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de la comunidad”, y convoca a los estudiantes mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación del CCH, “en los que se darán a conocer oportunamente las actualizaciones relacionadas con esta medida”.