agenda derechos sexuales La directora del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Teresa Ramos destacó que se trabaja por una agenda de derechos sexuales, ya que, aseveró, la justicia sexual requiere del reconocimiento jurídico de los derechos y acciones institucionales que permitan ejercerlos en condiciones de igualdad, dignidad y libertad

La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) Teresa Ramos Arreola, aseveró que la justicia sexual requiere del reconocimiento jurídico de los derechos y de acciones institucionales que permitan ejercerlos en condiciones de igualdad, dignidad y libertad.

Ante ello, refrendó el compromiso del centro que encabeza, con la promoción de los derechos sexuales, la autonomía de las personas y el acceso a servicios de salud libres de violencia y discriminación.

Entre las acciones en las que se labora, dijo, están: educación integral en sexualidad, acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, los servicios de aborto seguro y la atención de la salud sexual y reproductiva durante distintas etapas de la vida, incluido el climaterio y la menopausia.

En el marco del XXIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (CLASES 2026), que se realizó en conjunto con el XV Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología en la Ciudad de México, sostuvo que se impulsa una agenda de derechos sexuales.

En el encuentro, con la representación del secretario de Salud, David Kershenobich, Ramos Arreola, destacó la importancia de impulsar políticas públicas y servicios de salud que garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales de la población.

Al respecto, destacó que se trabaja sobre tres ejes fundamentales: educar para favorecer decisiones libres e informadas; fortalecer los servicios de salud y el marco normativo para garantizar el ejercicio de los derechos; y movilizar capacidades institucionales hacia los territorios para atender las necesidades de la población.

Ramos Arreola enfatizó que la colaboración entre instituciones públicas, academia, organizaciones de la sociedad civil y especialistas es fundamental para transformar el conocimiento científico y las experiencias comunitarias en mejores estrategias de atención.

Ante ello, resaltó el acercamiento con el presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), Rodrigo Moheno Mendoza, y organizaciones especializadas para avanzar hacia una colaboración técnica permanente en materia de formación, investigación aplicada y desarrollo de herramientas educativas.

En el encuentro se abordaron también temas relacionados con la educación integral en sexualidad, prevención del embarazo adolescente, menopausia, masculinidades y salud de las personas trans, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de promoción y atención de la salud sexual.

En el encuentro, convocado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología (FLASSES) y la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), bajo el lema “Justicia Sexual”, asistieron 295 ponentes en 216 actividades, con la participación de congresistas de 15 países.