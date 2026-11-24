Predial 2026 CDMX. Conoce los descuentos del predial que todavía puedes aprovechar en la CDMX, quiénes pueden acceder a ellos y cómo realizar el pago en línea. Imagen generada con IA. (Gemini)

A pocas semanas de que concluya el 2026, los habitantes de la CDMX que todavía cuentan con adeudos del impuesto predial tienen la oportunidad de regularizar su situación fiscal y acceder a descuentos y condonaciones.

Aunque los descuentos por pago anual anticipado concluyeron en febrero, la SAF extendió la vigencia del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales hasta el próximo 31 de diciembre.

¿Qué descuentos del predial siguen vigentes en la CDMX durante 2026?

Entre los beneficios fiscales que continúan vigentes en la CDMX destaca la condonación del 100% en multas y recargos para contribuyentes con adeudos de ejercicios fiscales anteriores que cumplan con las condiciones del programa.

Asimismo, los propietarios de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se encuentre en los rangos A, B, C y D podrán regularizar sus adeudos mediante un pago único de 1,000 pesos, mientras que los pequeños comercios que cumplan con los rangos catastrales establecidos podrán hacerlo por 2,000 pesos.

¿Quiénes pueden pagar solamente 68 pesos de predial en la CDMX?

De acuerdo con la SAF, los propietarios de inmuebles de uso exclusivamente habitacional cuyo valor catastral no supere los 2 millones 808 mil 466 pesos podrán acceder a una cuota bimestral de 68 pesos.

Entre los grupos que pueden acceder a este beneficio fiscal se encuentran los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, jubilados, pensionados, personas con discapacidad permanente, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas o jefas de hogar con dependientes económicos, así como viudas, huérfanos pensionados y cónyuges supervivientes del propietario del inmueble.

Por otra parte, los adultos mayores de escasos recursos, jubilados, pensionados, viudas y huérfanos pensionados cuyos inmuebles superen dicho valor catastral podrán solicitar una condonación del 30% en el impuesto predial.

¿Cómo pagar el predial 2026 en línea en la CDMX?

Para realizar el pago del predial en línea, los contribuyentes deberán ingresar al portal de la Oficina Virtual del Catastro, OVICA y capturar el número de cuenta predial que aparece en la boleta del inmueble. Una vez dentro, podrán consultar sus adeudos, seleccionar el periodo que desean pagar y verificar el monto correspondiente, así como los beneficios fiscales aplicables.

Posteriormente, deberán generar el formato de pago de la Tesorería, realizar la transacción mediante alguno de los medios electrónicos habilitados y, finalmente, descargar y conservar el comprobante de pago. Otra alternativa es descargar la aplicación Tesorería CDMX, disponible para dispositivos móviles, desde la cual también es posible consultar adeudos y realizar pagos.