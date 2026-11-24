IMSS 12 acciones en 120 días Avanza el IMSS en las 12 acciones en 120 días. Con una inversión superior a los 3.6 millones de pesos, se dio mantenimiento integral y sustitución de componentes originales del equipo electromecánico con más de 40 años de servicio

Como parte de la estrategia nacional “12 acciones en 120”, puesta en marcha por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la acción 7, se rehabilitaron las escaleras eléctricas del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, lo que beneficiará a entre 5 y 6 mil derechohabientes, usuarios y trabajadores que transitan diariamente por el complejo hospitalario.

Se trata de las escaleras eléctricas que conecta a la estación Centro Médico de las líneas 3 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con el ingreso directo al acceso principal al Centro Médico Siglo XXI.

Fernando Arturo Saldívar Subillaga, jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Sur, refirió que una de las escaleras dejó de operar en mayo pasado, debido a la antigüedad con más de 40 años de funcionamiento.

La rehabilitación y mantenimiento requirió una inversión superior a los tres millones 600 mil pesos, para la compra de refacciones originales, cambio de barandales, cadenas de tracción y escalones, y el rebobinado del motor eléctrico; la otra escalera recibió mantenimiento integral.

Además, se modernizó ambas escaleras con sistemas de protección y ahorro de energía, con sensores que detienen automáticamente las escaleras si se detecta alguna falla o si un objeto obstruye su operación, lo que contribuye a brindar mayor seguridad a los usuarios.

Resaltó además, que dichas escaleras son bidireccionales en caso de que se presente alguna falla “la otra puede operar para facilitar el ascenso o descenso de las personas”.

Para conservar este equipo en condiciones óptimas se tiene programado un mantenimiento preventivo cada dos meses, e intervenciones correctivas inmediatas cuando sea necesario, al tiempo de que hizo un llamado a los usuarios a cuidar las escaleras eléctricas ya que facilitan el acceso a personas mayores y con discapacidad que tienen dificultades para utilizar las escaleras convencionales.

“Los invito a cuidar estos equipos para poder darles un mejor servicio a todos, tanto a la derechohabiencia como al público en general que acude a este Centro Médico Nacional”, resaltó.