Guerrero

La mandataria estatal informó sobre la entrega de 304 apoyos económicos para el mejoramiento de viviendas en la comunidad de Atzacoaloya, municipio de Chilapa de Álvarez, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja del estado, que contempla acciones en 19 localidades.

Durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en esta comunidad, la mandataria estatal explicó que los recursos forman parte de un trabajo coordinado entre el gobierno federal y distintas dependencias para atender las necesidades de las familias de esta región.

Salgado Pineda detalló que, mediante este plan, se entregarán 2 mil 591 tarjetas para mejoramiento de vivienda, distribuidas en cuatro municipios y 19 localidades. De ese total, 304 apoyos correspondieron a las familias de Atzacoaloya, donde se realizó el evento de entrega.

La gobernadora señaló que esta acción forma parte de la colaboración entre 19 dependencias federales, coordinadas por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Entre las instituciones que participan mencionó a Bienestar, Sedatu y Agricultura.

Mujeres concentran la mayoría de los apoyos

Durante su intervención, Evelyn Salgado destacó que la entrega también tiene relevancia por el número de mujeres que recibirán los recursos. De acuerdo con las cifras presentadas, del total de beneficiarios contemplados en el programa de mejoramiento de vivienda, mil 833 son mujeres y 758 hombres.

La mandataria señaló que la jornada corresponde a la número 38 de las entregas de este programa, que ha llegado a 24 entidades y 36 municipios. También reconoció el ánimo de las familias que acudieron a recibir sus tarjetas, pese a las bajas temperaturas registradas durante el encuentro.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar se suma a otras acciones que se llevan a cabo en la región, como la presencia permanente de instituciones de seguridad, las ferias de servicios, los tianguis del Bienestar, las jornadas comunitarias y las obras realizadas en distintas comunidades.

Sheinbaum agradeció la participación de las dependencias federales y de las Fuerzas Armadas en las tareas que, dijo, buscan contribuir a la construcción de la paz, el desarrollo y el bienestar de las familias de la Montaña de Guerrero.

Cada familia recibirá 40 mil pesos

Durante el enlace, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna, precisó que los 304 apoyos entregados en Atzacoaloya forman parte de los 2 mil 591 contemplados para el Plan Maestro. Añadió que los recursos restantes se distribuirán en las demás comunidades consideradas.

También informó que, en los últimos dos años, Guerrero ha recibido cerca de 7 mil apoyos de mejoramiento de vivienda en general, a través de distintos esquemas que incluyen a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal.

Al ser cuestionada por la presidenta sobre el monto que recibiría cada familia, la funcionaria explicó que se trata de apoyos directos por 40 mil pesos. Las personas beneficiarias podrán decidir en qué trabajos de sus viviendas utilizarán el dinero, ya sea en instalaciones eléctricas o sanitarias, techos y pisos.

Aunque se cuenta con orientación técnica para las familias que lo requieran, la decisión sobre el destino del recurso corresponde a quienes reciben el apoyo. Las tarjetas se entregan a través del Banco del Bienestar.

En representación de la comunidad náhuatl de Atzacoaloya, Silvia Pérez agradeció el programa y el respaldo recibido para mejorar las condiciones de las viviendas de las familias de la localidad.