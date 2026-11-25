Laura Itzel Castillo Juárez

“No están solas”. Con este mensaje, Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, se dirige a las mexicanas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.

En entrevista exclusiva para Cara a Cara de La Crónica de Hoy, la funcionaria habló sobre los avances legislativos, las nuevas expresiones de violencia, los mecanismos de atención a las víctimas y los objetivos que busca alcanzar la dependencia rumbo al 2030. También reconoció que ella misma ha vivido violencia de género.

“Todas de alguna forma a lo largo de nuestra historia hemos vivido este tipo de violencias en los diferentes espacios”, expresó al ser cuestionada sobre sus experiencias personales.

La secretaria advirtió que la violencia no se limita a los espacios públicos y políticos, sino que también se presenta al interior de las familias, donde, en los casos más graves, puede derivar en feminicidios cometidos por parejas o exparejas.

Google, Meta y TikTok contra la violencia digital

Ante las nuevas formas de violencia contra las mujeres, Castillo dio a conocer que la dependencia cuenta con acuerdos de colaboración con Google, Meta y TikTok.

En el caso de esta última plataforma, explicó que determinadas búsquedas pueden dirigir a las usuarias hacia la línea telefónica 079, opción 1, donde pueden recibir orientación y atención ante situaciones de violencia.

La secretaria informó que actualmente existen 1,001 Centros LIBRE en el país, espacios que ofrecen acompañamiento psicológico, jurídico y social a las mujeres.

Destacó que los 16 días de activismo que comienzan este 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, servirán para difundir los servicios que ofrecen estos centros.

27 millones de cartillas y 197 mil tejedoras

Castillo informó que se han distribuido 27 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y que 197 mil mujeres se han registrado en la red de Tejedoras de la Patria.

“Siempre hemos dicho que el primer paso para ejercer nuestros derechos es conocerlos y defenderlos”, señaló.

La funcionaria también destacó la importancia de involucrar a los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria. Como parte de estos esfuerzos, mencionó la Cartilla de los Hombres por la Transformación, instrumento que busca generar conciencia sobre la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

Los pendientes legislativos

Castillo recordó su participación, desde el Congreso de la Unión, en los trabajos legislativos para atender los feminicidios en Ciudad Juárez y, años más tarde, para conseguir la tipificación del feminicidio como delito.

Entre los retos actuales, destacó la homologación del delito de abuso sexual en los códigos penales de las entidades federativas, la evaluación de las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres y la discusión de una legislación para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio.

El impacto de una mujer en la Presidencia

La secretaria consideró que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República ha generado un impacto social, particularmente entre las nuevas generaciones.

Compartió que ha conocido a niñas que le han expresado su deseo de convertirse en presidentas de México, algo que, consideró, refleja la importancia de contar con referentes femeninos en los espacios de poder.

La meta para 2030

Al ser cuestionada sobre cuál sería el encabezado que le gustaría leer en la primera plana de La Crónica de Hoy en 2030, Castillo respondió que aspiraría a que México hubiera avanzado de manera fundamental en materia de igualdad sustantiva y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Sostuvo que alcanzar este objetivo no depende únicamente de la Secretaría de las Mujeres, sino de un trabajo transversal entre las distintas dependencias del Gobierno Federal.

Finalmente, la secretaria hizo un llamado a las mexicanas a conocer y defender sus derechos, así como a acercarse a los mecanismos de atención disponibles en todo el país.

“Para poder lograr lo que queremos hay que luchar. Y hay que defender nuestros derechos, y para eso tenemos que trabajar juntas”, concluyó.