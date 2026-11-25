Carretera Salina Cruz-Zihuatanejo

El Gobierno de México lleva a cabo la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, un proyecto que contempla intervenir 446 kilómetros de esta vía en la costa del Pacífico sur, con una inversión de 31 mil 263 millones de pesos y la generación estimada de más de 114 mil empleos.

La obra busca mejorar la comunicación entre comunidades de Guerrero y Oaxaca, donde las condiciones de las carreteras dificultan el traslado de personas y mercancías, además de elevar los costos de productos y complicar el acceso a servicios de salud y educación.

Con la ampliación a dos carriles se pretende agilizar los recorridos y fortalecer la conexión entre destinos turísticos como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco, así como impulsar la actividad económica de las localidades por las que atraviesa la carretera.

Obras avanzan por etapas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) está a cargo de los trabajos de ampliación de este Camino Prioritario, que comenzaron en 2025 en los tramos Marquelia y Pochutla-Huatulco.

Durante ese primer año, en Guerrero se intervino un kilómetro de carretera y se concluyeron ocho puentes, mientras que en Oaxaca se registró un avance de 14 kilómetros.

Para 2026 se programaron trabajos en las rutas Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-San José, además de los tramos Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas. En esta etapa se contemplan dos kilómetros en Guerrero y 20 kilómetros en Oaxaca.

El proyecto se desarrollará de manera gradual hasta completar los 446 kilómetros previstos. La conclusión de las obras está programada para diciembre de 2029.

Beneficiados

La modernización de la carretera tendrá un impacto estimado en un millón 947 mil 399 habitantes de la región, principalmente por las mejores condiciones para el traslado de mercancías, el movimiento de turistas y la conexión entre las comunidades costeras.

La infraestructura también busca fortalecer los corredores económicos y turísticos de ambas entidades, al facilitar el tránsito de vehículos particulares y unidades de autotransporte federal.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto contempla la generación de empleos durante su construcción y busca contribuir a la competitividad económica del sur-sureste del país, así como acercar servicios básicos a las poblaciones que se encuentran a lo largo de esta ruta.