Sener

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) presentarán el próximo miércoles 2 de diciembre los Programas de Eficiencia Energética 2026-2030, con los que buscan disminuir el gasto de energía en hogares, empresas públicas y privadas, así como fortalecer la soberanía energética del país.

La presentación estará encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y contará con la participación de alrededor de 400 representantes de cámaras empresariales, compañías, autoridades de gobierno, agencias estatales de energía y Usuarios de Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC).

La estrategia se relaciona con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Sectorial de Energía y el Plan México, instrumentos que contemplan acciones para impulsar la transición energética, atraer inversiones y mejorar la competitividad. Hasta ahora, las medidas promovidas en esta materia han permitido un ahorro estimado de 9 mil 132 gigawatts hora.

Fortalecimiento y eficacia en instalaciones industriales

Durante el encuentro se darán a conocer las principales líneas de acción de los programas, entre las que destacan el fortalecimiento de las normas de eficiencia energética, la mejora del desempeño de instalaciones industriales y el impulso de proyectos mediante apoyos específicos.

Estas medidas buscan favorecer decisiones de inversión y obtener resultados verificables en la reducción de emisiones contaminantes, además de disminuir el consumo energético en distintos sectores.

También se expondrán las acciones para desarrollar las capacidades técnicas necesarias para implementar los programas, así como las alternativas de financiamiento disponibles para proyectos relacionados con el uso eficiente de la energía.

Empresas que se sumarán a los acuerdos

Otro de los puntos centrales será la presentación de los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética y Descarbonización (AVEE), mediante los cuales se busca establecer compromisos de mejora y colaboración con el sector empresarial.

En 2026 se incorporarán 12 empresas a estos acuerdos, que contemplan la participación de la iniciativa privada para reducir hasta siete por ciento su consumo energético hacia 2028, lo que representaría un ahorro equivalente a mil 336 gigawatts hora.

La Sener y la Conuee convocaron a empresas, cámaras empresariales, instituciones académicas y organismos técnicos y financieros a participar en estas acciones, al considerar que el aprovechamiento de la energía requiere la colaboración de autoridades, compañías y sociedad.

La política energética, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea el uso eficiente de la energía como un elemento relacionado con el desarrollo económico, el bienestar social y la soberanía nacional.