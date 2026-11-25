crianza positiva El Instituto Nacional de Pediatría (INP), impartirá a partir del 2027 talleres de crianza positiva y capacitará a personal para prevenir la violencia infantil, a través de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado realizará talleres bimestrales dirigidos a madres, padres y cuidadores

Con el objetivo de impulsar acciones para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de orientación a las familias y capacitación especializada al personal de salud, el Instituto Nacional de Pediatría (INP), impartirá talleres de crianza positiva.

La coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado (CAINM), Corina García Piña, explicó que la atención que se brinda considera no solo las condiciones de salud de cada paciente, sino también su entorno familiar y social, con el propósito de identificar factores de riesgo, prevenir situaciones de violencia y establecer medidas de protección.

En este modelo de atención, abundó, se incluye la participación de especialistas en pediatría, psicología y otras áreas, así como la coordinación con las autoridades responsables de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de estas acciones, destacó que a partir de 2027 el Instituto Nacional de Pediatría impartirá de manera bimestral el taller “Herramientas para la crianza positiva, buen trato y derechos de niñas, niños y adolescentes”, dirigido principalmente a madres, padres y cuidadores de pacientes del Instituto.

El objetivo es proporcionar herramientas para comprender las necesidades de niñas y niños durante su desarrollo, promover relaciones familiares basadas en el respeto y prevenir prácticas de crianza que impliquen violencia.

Destacó que la prevención también requiere que el personal médico y otros profesionales de la salud cuenten con conocimientos para reconocer señales de posible maltrato, realizar valoraciones clínicas y brindar atención sin revictimizar a las infancias y adolescencias.

Ante ello, en la clínica se contemplan actividades académicas y de capacitación dirigidas a equipos de salud de hospitales e institutos nacionales, así como asesorías y reuniones clínicas virtuales para orientar a profesionales que atienden casos complejos de sospecha de violencia infantil.

Para el próximo año se tiene previsto el sexto curso sobre perspectiva de género y derechos humanos en el ámbito de la salud, así como el XIV Congreso de Maltrato Infantil, del 19 al 21 de mayo, dirigido a profesionales de la salud.

García Piña recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a este grupo de población como sujeto de derechos, incluido el de vivir libre de violencia, de ahí, la importancia de que tanto familias como el personal de salud conozcan y respeten estos derechos para contribuir a entornos seguros y libres de maltrato.