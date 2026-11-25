La Presidenta Claudia Sheinbaum y varias funcionarias de su gabinete, tras el anuncio de 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres (Especial)

Acciones del 25N — En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de Noviembre el Gobierno Federal se sumó a la convocatoria de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, con una agenda que contempla eventos de prevención, atención a víctimas, sensibilización y acceso a la justicia en distintas partes del país.

La medida busca reforzar las acciones institucionales e involucrar a los ciudadanos en la prevención de las agresiones y la promoción de una vida libre de violencia.

Al respecto y desde Palacio Nacional, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, presentó el calendario de actividades que se desarrollará durante los próximos días, con encuentros nacionales, foros, brigadas territoriales y la apertura de nuevos espacios de atención especializada.

Entre los eventos destacan las inauguraciones de siete Centros de Justicia para las Mujeres y que tendrán sus sedes en Michoacán, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas, donde el objetivo estará centrado en ampliar la atención y servicios disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia de género.

Las actividades inician este 26 de noviembre con la certificación de Centros de Justicia para las Mujeres y a en el transcurso de los días y hasta el 5 de diciembre se llevarán a cabo foros y jornadas infantiles enfocados en la participación de los hombres en la prevención de las violencias.

También se realizará un encuentro con fiscalías especializadas para trabajar en lineamientos de operación, mesa sobre violencia digital y acceso a la justicia, así como un encuentro nacional con los 131 refugios del país, entre otras acciones.

Durante la presentación, Laura Itzel Castillo destacó la importancia de que las mujeres que enfrentan violencia conozcan las alternativas de atención y sepan que pueden acudir a las instituciones correspondientes.

“Si vives violencia, no estás sola. Queremos que este mensaje llegue a quienes necesitan apoyo y a quienes pueden ayudar a prevenir las violencias”, expresó la funcionaria.

La jornada de 16 días de activismo se extenderá hasta el 10 de diciembre, día en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, con actividades que buscan mantener la atención pública sobre la violencia de género y la necesidad de fortalecer medidas para prevenirla y atenderla.

En el anuncio de los 16 días de activismo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum la acompañaron la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo; la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez; la responsable de Semarnat, Alicia Bárcena; la titular de la CFE, Emilia Calleja, además de otras funcionarias del gabinete, así como la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González.

La Crónica de Hoy 2026