IMSS trasplante de órganos y tejidos Con ética y alta especialidad el IMSS se ha consolidado como la institución líder en trasplante de órganos y tejidos en el sector salud al realizar casi el 70 por ciento de trasplantes de órganos y tejidos en todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha logrado consolidarse como la institución líder del sector salud, en materia de trasplante de órganos y tejidos, al realizar el 58% de todos los trasplantes de órganos y el 68% de todas las procuraciones de órganos.

La trazabilidad que existe de cada órgano o tejido desde el hospital donante hasta el receptor, permite garantizar la legalidad, seguridad y seguimiento de cada procedimiento supervisado por CENATRA.

En este sentido, el doctor Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes, informó que el año pasado, el instituto realizó 3,519 trasplantes, de los cuales 1,519 fueron de riñón, 28 de corazón y tres de pulmón, 1,417 de córnea, 63 de hígado, y 530 de células troncales hematopoyéticas (TCTH), entre otros, procedimientos realizados bajo estrictos protocolos médicos, éticos, sensibilidad y total humanismo.

Enfatizó que el liderazgo del IMSS, se ha sustentado en una capacidad instalada de 77 unidades a nivel nacional, en donde se pueden realizar procuraciones de órganos.

Para dicha labor, la transparencia es un pilar esencial que distingue al Seguro Social; existe trazabilidad de cada órgano o tejidos desde su procuración hasta que llega al hospital al receptor, garantizando la legalidad, seguridad y seguimiento de cada procedimiento supervisado por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

“Trabajamos mano a mano con la doctora Rosa Erro Aboytia, que es la directora del CENATRA, mano a mano, nos reunimos cada semana. Siempre estamos en coordinación, porque muchas veces los órganos que se procuran en el IMSS los reciben pacientes que no son derechohabientes del instituto.

“Eso es lo bonito, -enfatizó-, aquí la visión es nacional, no es nada más cerrada en la institución. Esta es la visión universal, la atención que se da en el país”, aseveró.

Estableció que ningún órgano o tejido puede ser procurado sin la autorización de la familia legalmente facultada para otorgarla, e incluso, la familia puede reconsiderar su decisión y solicitar la suspensión del proceso en cualquier momento aun cuando el donante haya firmado su consentimiento.

“La confianza en la institución debe ser total porque lo que el IMSS ha demostrado es justamente eso, seriedad, confianza, protocolos, total humanismo en cuanto a este tema y el mensaje final sería cuidemos a la institución porque es quien más trasplantes realiza en el país”, señaló.

Explicó que, para poder realizar un trasplante, se realizan protocolos semanas o incluso meses atrás para estudiar tanto al receptor como al donante, al tiempo que subrayó que la mala información desincentiva a la población para decidir donar sus órganos, que son la única oportunidad para seguir viviendo de muchos niños y adultos.

“Para esta labor altruista se requiere de muy alta tecnología. Hay que cobijar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que hace más trasplantes, hay que informar bien para que los pacientes quieran donar”, señaló.

En este contexto invitó a la población para sumarse a la cultura de la donación y expresar formalmente esta voluntad en vida a través de los canales oficiales del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra y el portal electrónico del IMSS: https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.