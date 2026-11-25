¿Qué pasó en Jilotlán? Reporte y saldo del operativo en Jalisco Hasta el momento, se reportó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y cuatro detenidas (José Betanzos Zárate )

Elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en la localidad de Doctor Villa Gómez, Las Lomas, en un operativo militar este miércoles 25 de noviembre para la captura del líder del grupo criminal Los Reyes.

Días previos al operativo militar, se registró un reforzamiento de vigilancia, en el municipio de Jilotlán de Dolores, principalmente en la región del sur que conecta Jalisco y Michoacán.

Primero reportes del operativo militar

De acuerdo con reportes locales, el saldo preliminar del enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de un grupo delictivo, tuvo siete personas fallecidas y cuatro detenidas en el municipio de Jilotán de los Dolores, en los límites de Jalisco y Michoacán.

La persecución comenzó en el municipio de Los Reyes, Michoacán, que continuó hasta las inmediaciones de Villa del Doctor Gómez y El Limoncito, donde ocurrió el intercambio de disparos con las personas armadas.

El operativo contó con el apoyo de un helicóptero Cougar y refuerzos militares de la XV Zona Militar, con aseguramiento de armas y vehículos.

¿Cuál era el objetivo del operativo en Jalisco?

El despliegue militar de Jilotlán de los Dolores, tenía como objetivo localizar y detener a William Álvarez, alias ‘El Maniático’, presunto líder o jefe de seguridad del grupo criminal de Los Reyes. Hasta el momento, autoridades no han confirmado si Álvarez se encuentra dentro de las personas detenidas.

La organización criminal del Cártel de Los Reyes, con base en Michoacán, forma parte de la coalición regional Cárteles Unidos, dedicado al tráfico de drogas sintéticas y a la extorsión en la Franja Aguacatera de Michoacán.

Tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alías ‘Poncho’ o ‘Poncho La Quiringua’ el pasado 1 de agosto de 2026, y el abatimiento de Luis Enrique Barragán Cháves, alias ‘El R5′ o ‘El Güicho’, se han reportado disputas internas por el control del grupo.