Secretaría de Salud La Secretaría de Salud fortalece prevención y atención de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, para lo cual ya trabaja en la actualización de la NOM 046, la cual dictará los criterios para prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra las mujeres en el Sistema Nacional de Salud

A través del Centro Nacional de Equidad de Género Salud Sexual y Reproductiva, la Secretaría de Salud impulsa acciones para mejorar la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con el propósito de garantizar servicios oportunos, dignos y sin discriminación.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), destacó algunos de los principales retos con miras a la nueva etapa de la NOM 046, como: la importancia de establecer rutas claras de atención y referencia, garantizar la accesibilidad de los servicios, respaldar al personal de salud y mejorar los sistemas de información para evaluar la calidad de la atención.

A su vez, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la violencia es un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos que requiere una respuesta coordinada de las instituciones.

Informó que Tabasco, Chiapas, Campeche, Puebla, Tlaxcala y Nayarit, se han adherido al Decálogo de Compromisos del Sector Salud para la Prevención y Atención a la Violencia Sexual contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en México y se prevé que Zacatecas y Yucatán se incorporen antes de concluir el año.

Asimismo, anunció que próximamente se presentará el Lineamiento Técnico para la Atención Integral del Abuso y la Violación Sexual en México, elaborado con instituciones del sector salud y organizaciones de la sociedad civil, para homologar los criterios de atención en el país.

En su oportunidad, la directora de Violencia Intrafamiliar del CNEGSSR, May Wejebe Shanahan, informó que México triplicó las unidades con atención para casos de violación sexual y duplicó las atenciones en los servicios públicos de salud y también aumentó 40% la atención brindada durante las primeras 72 horas posteriores a una agresión.

De enero a septiembre de 2026, se capacitaron a 77,872 personas en prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Además, destacó la estrategia EVITAR —Explora, Valora, Identifica, da Tratamiento, Articula y Refiere—, dirigida al personal de salud para favorecer la detección y atención oportuna.

En la jornada participaron representantes de instituciones del Sistema Nacional de Salud, secretarías estatales de Salud, la Secretaría de las Mujeres, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.