IMSS-Bienestar defiende contratación de laboratorios (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el IMSS-Bienestar dio a conocer una aclaración sobre los señalamientos publicados por el periódico Reforma respecto a la contratación de un servicio integral de laboratorios para unidades médicas del organismo, y aseguró que el procedimiento se realizó conforme a la legislación vigente.

Durante su declaración, la mandataria dio lectura a un posicionamiento en el que se explica que el contrato tiene como propósito acercar estudios de laboratorio gratuitos a la población y fortalecer la capacidad de atención del primer nivel de los servicios de salud.

De acuerdo con la información presentada, la contratación se llevó a cabo en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se indicó que la empresa contratada acreditó contar con las capacidades operativas y experiencia en proyectos relacionados con equipamiento médico, tecnología, suministro y servicios integrales de salud.

Sheinbaum destacó que el programa representa un proyecto estratégico para transformar los servicios públicos de salud, pues no solamente contempla la realización de estudios clínicos gratuitos, sino también la modernización tecnológica de las unidades médicas.

Explicó que uno de los objetivos es lograr que todos los centros de salud del IMSS-Bienestar cuenten con conexión a internet, incluidos aquellos ubicados en comunidades alejadas, además de incorporar herramientas como el expediente clínico electrónico y la digitalización del abasto de medicamentos e insumos.

Estas acciones, señaló, permitirán mejorar el seguimiento de los pacientes, fortalecer la atención médica y hacer más eficientes los procesos de suministro.

Como parte de los avances, el posicionamiento informó que hasta el 23 de noviembre se reportaban 5 mil 587 unidades instaladas.

Finalmente, se indicó que el IMSS-Bienestar cuenta con mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los alcances técnicos y la prestación de los servicios.

La presidenta agregó que, en caso de detectarse alguna irregularidad o incumplimiento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene facultades para realizar las revisiones correspondientes.