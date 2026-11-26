Conferencia matutina Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, será analizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, aunque dejó claro que la decisión se tomará con base en lo que resulte más conveniente para México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proceso deberá considerar, además de los aspectos jurídicos, el impacto que una eventual extradición tendría en la paz y la seguridad del país.

“Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión tendrá que establecer la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad para el país”, señaló.

La FGR y el Gabinete de Seguridad evaluarán la solicitud de Estados Unidos

Sheinbaum precisó que corresponde a la FGR revisar la petición de extradición presentada por las autoridades estadounidenses, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, instancia que valorará los elementos relacionados con la estrategia de seguridad nacional.

La presidenta insistió en que cualquier determinación deberá privilegiar los intereses de México y contribuir a mantener la estabilidad en las regiones donde operan grupos del crimen organizado.

¿Quién es “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales líderes del Cártel de los Beltrán Leyva y es señalado por delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En México enfrenta investigaciones por delincuencia organizada y otros delitos, mientras que en Estados Unidos cuenta con acusaciones federales por presunto tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, por lo que ese país ha buscado llevarlo ante la justicia.