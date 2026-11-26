reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, denominada “Justicia Familiar: protección de niñas, niños, mujeres. Divorcio, alimentos, adopción, violencia vicaria y derechos de la niñez”.

Durante el anuncio en la Conferencia Matutina, explicó que uno de los objetivos es evitar que los procesos de separación se conviertan en procedimientos prolongados que afecten a las familias, particularmente a las mujeres y a sus hijos.

“Lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres que es donde ocurren la mayoría de los casos— facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja”, señaló.

Sheinbaum agregó que la reforma busca disminuir los tiempos de los procedimientos, que en ocasiones se prolongan durante años, y permitir que las personas involucradas reciban protección mientras se resuelven asuntos como la separación de bienes.

Cinco problemas que busca atender la reforma

El ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que la justicia familiar es la materia con mayor volumen de asuntos en los tribunales locales. En 2024 se registró cerca de un millón de procedimientos familiares, equivalentes a cuatro de cada 10 asuntos atendidos.

Identificó cinco problemas: niñas y niños que permanecen en centros de asistencia sin poder integrarse a una familia; divorcios prolongados por disputas económicas; deudores alimentarios que ocultan sus ingresos; violencia vicaria, y menores que no son escuchados adecuadamente en los juicios.

Sobre las adopciones, informó que entre 25 mil y 35 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de asistencia, y siete de cada 10 estarían en condiciones de ser adoptados. Para atender esta situación, se propone un juicio especial por abandono con una audiencia en un plazo de 25 días, simplificar los procedimientos de adopción y reducir de 90 a 45 días el tiempo para obtener el certificado de idoneidad.

También se plantea establecer la adopción plena en todo el país, eliminar las diferencias que existen con la adopción simple y crear una vía segura para la entrega voluntaria de menores, con una resolución sobre la patria potestad en un plazo de 10 días.

Zaldívar sostuvo que “los hijos e hijas adoptados tienen la misma dignidad que los hijos biológicos y tienen que tener los mismos derechos”.

Divorcios, pensiones y violencia vicaria

En materia de divorcio, la propuesta contempla que en una sola audiencia el juez pueda decretar la disolución del matrimonio y establecer medidas provisionales para proteger a los hijos, garantizar vivienda, custodia y convivencias, además de fijar una pensión alimenticia desde el inicio del procedimiento.

Para evitar que los deudores oculten sus ingresos, se darían facultades a los jueces para consultar información del SAT y de instituciones financieras, con el propósito de calcular las pensiones conforme a la capacidad económica real.

La iniciativa también contempla medidas de protección en casos de violencia vicaria, como suspender convivencias y restituir a niñas y niños con sus madres en un plazo de 24 horas, evitar la mediación con la persona agresora y valorar conjuntamente las pruebas de procesos penales, familiares y administrativos.

Otro punto es garantizar que los menores puedan expresar su opinión de acuerdo con su edad y madurez, contar con representación especializada y recibir atención cuando sus derechos estén en riesgo. Además, se propone establecer la nulidad absoluta del matrimonio infantil y un juicio expedito para resolver estos casos, sin afectar los derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios que pudieran derivarse.

Zaldívar destacó que la reforma busca tener aplicación inmediata, a partir del día siguiente de su publicación, sin esperar la implementación gradual del Código Nacional prevista para 2031. “Las niñas, los niños y las mujeres no pueden seguir esperando”, afirmó.

Mujeres encabezan 35.7% de las familias

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó la iniciativa y destacó que, de acuerdo con datos del Inegi, el 35.7 por ciento de las familias está integrado y representado por jefas de familia.

Durante los 16 días de activismo, señaló que la reforma permitirá visibilizar la violencia vicaria y el maltrato infantil, además de atender los procesos prolongados de divorcio en los que los hijos son utilizados para presionar a las mujeres.

“Es muy importante que se presente una iniciativa tan profunda y favorable para la justicia familiar”, expresó.