Claudia Sheinbaum CIUDAD DE MÉXICO, 26NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa que se lleva a cabo en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una sobrerrepresentación en la asignación de diputaciones plurinominales y afirmó que las autoridades electorales deberán aplicar la legislación vigente para definir la distribución de curules en las elecciones federales de 2027.

La mandataria explicó que el procedimiento está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), por lo que pidió revisar la legislación para conocer los criterios con los que se asignan las diputaciones de representación proporcional, de acuerdo con la votación obtenida por cada partido político.

Sheinbaum responde a quienes plantean no participar en las elecciones de 2027

Durante su mensaje, la Presidenta también se refirió a la posibilidad de que alguna fuerza política decida no competir en los próximos comicios y consideró que sería una decisión contradictoria para un partido cuyo objetivo es participar en elecciones.

“Si no quieren participar, pues que no participen. Es una decisión de un partido político”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que la eventual ausencia de un partido político no pondría en duda la legitimidad del proceso electoral.

Lo anterior, luego de que el PAN amagó con ausentarse en las elecciones federales de 2027 en caso de que se apruebe una sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.

Presidenta asegura que las reglas para asignar plurinominales no han cambiado

La mandataria insistió en que es falso que exista una sobrerrepresentación y recordó que las reglas para calcular la representación proporcional fueron aprobadas por legislaturas anteriores, con el respaldo de partidos como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD.

Añadió que los mismos criterios fueron utilizados en las elecciones federales de 2015, 2018, 2021 y 2024, por lo que consideró que las inconformidades actuales obedecen a los resultados obtenidos por algunos partidos en la elección más reciente.

INE y TEPJF tendrán la decisión final sobre las diputaciones plurinominales

Sheinbaum reconoció que la decisión definitiva sobre la asignación de las diputaciones plurinominales corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y, en su caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Lo que tiene que hacer el INE y el Tribunal es cumplir con la ley”, puntualizó la presidenta.