Sheinbaum acusa injerencia de la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las acciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y advirtió que la apertura de canales para recibir denuncias sobre presuntos actos de corrupción en territorio estadounidense por parte de autoridades mexicanas sería considerada una injerencia en los asuntos internos de ese país.

La mandataria planteó un escenario hipotético en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)habilitara un número de WhatsApp para recibir denuncias de corrupción en Estados Unidos y preguntó cómo reaccionaría el gobierno estadounidense ante una iniciativa de esa naturaleza.

“Es evidente que es un asunto de injerencia”, afirmó.

Sheinbaum pide a la DEA atender la corrupción y el crimen organizado en Estados Unidos

La presidenta sostuvo que la DEA enfrenta desafíos dentro de su propio territorio y consideró que una de sus prioridades debería ser investigar posibles vínculos entre la corrupción y la delincuencia organizada, incluidos los grupos que el gobierno de Estados Unidos ha clasificado como organizaciones terroristas.

Sheinbaum cita investigación de AP sobre el manejo del fentanilo por parte de la DEA

Como parte de sus argumentos, Sheinbaum hizo referencia a una investigación publicada por Associated Press (AP)sobre un operativo en el que la DEA permitió la circulación de miles de pastillas de fentanilo como parte de una investigación.

“Imaginen”, expresó la mandataria al aludir al caso.

Con ello, cuestionó las prácticas de la agencia antidrogas estadounidense y la conducción de algunas de sus investigaciones.

Presidenta afirma que Estados Unidos debe atender sus problemas internos

Sheinbaum sostuvo que las autoridades estadounidenses también deben concentrar sus esfuerzos en combatir la corrupción y la delincuencia organizada dentro de su propio territorio, al insistir en que cada país debe actuar con respeto a la soberanía y sin intervenir en los asuntos internos de otras naciones..